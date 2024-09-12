За словами чиновника, село оточене водоймами і болотами, де багато жаб, тому воно і сподобалося лелекам.

У Німеччині понад 130 великих птахів тероризують село Хоенфельс поблизу Боденського озера. Загалом там живуть 450 людей.

Як пише BILD, білі лелеки пожирають посіви, галасують і залишають всюди екскременти. За словами місцевих фермерів, у цих птахів дуже розвинене "сарафанне радіо": щойно поля засівають, птахи з усієї округи одразу ж збираються там, щоб поїсти.

Бургомістр Флоріан Цинделер скаржиться, що білий лелека як вид перебуває під охороною, тому ні жителі, ні влада нічого не можуть із ними вдіяти. За словами чиновника, село оточене водоймами і болотами, де багато жаб, тому воно і сподобалося лелекам.

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Зоозахисники не бачать проблем із кількістю птахів і пропонують місцевим жителям почекати, поки ті вирушать на зимівлю на південь. За їхніми словами, молоді птахи вже полетіли, старі господарі гнізд незабаром наслідуватимуть їхній приклад.

Напад тварин на людей

У Малайзії зграя видр мало не загризла дівчину, яка вийшла на пробіжку. Інцидент стався в парку відпочинку в штаті Сабах у Малайзії. Судячи з усього, зграя хижих тварин поневірялася в пошуках їжі. Видри помітили дівчину, яка пробігала повз, і накинулися на неї. Вони покусали її до крові і втекли.

Після нападу на тілі жінки залишилося кілька глибоких ран. Судячи з камер відеоспостереження, видри втекли на найближчу автостоянку, а після цього зникли з поля зору.

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