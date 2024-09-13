Нова мережа буде в 100 разів швидша і зможе використовувати платформи віртуальної реальності.

Підключення до інтернету 6G не є настільки неминучим, як припускають деякі телекомунікаційні компанії, і може відбутися щонайменше через десять років, пише Independent.

За словами наукового співробітника радіочастотної техніки та наукового співробітника UKRI Future Leaders Fellow в Університеті Шеффілда Едді Болла, нинішня інфраструктура Великобританії потребуватиме "суттєвих оновлень", щоб мати можливість підтримувати мережу 6G.

Зазначається, що технологія 5G почала розгортатися у Великій Британії лише в 2019 році, але багато хто вже прогнозує, що його наступник 6G буде в 100 разів швидшим і зможе забезпечити роботу платформ віртуальної реальності, таких як метапростір, а також сприяти розвитку безпілотних автомобілів.

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Втім, Болл відмітив, що нинішня інфраструктура Великобританії, включаючи обладнання, мобільні телефони та антени є непридатними для цієї мети.

За його словами, основною проблемою є енергоефективність радіосистем, необхідних для забезпечення майбутніх високих швидкостей передачі даних, що призводить до скорочення терміну служби батареї мобільного пристрою.

Він зазначив, що в Університеті Шеффілда розпочали пошук нових технологій та архітектур, які можуть запропонувати покращену енергоефективність і продуктивність, але до того, як це стане реальністю в нашому повсякденному житті, ще багато років.

Якщо ми хочемо побачити всі переваги 6G у наступному десятилітті, Велика Британія має відігравати ключову роль у провідних міжнародних дослідженнях, керувати створенням міжнародних стандартів і створювати нові високотехнологічні компанії для побудови апаратної інфраструктури" - зазначив Болл. Буде прикро, якщо нам знову доведеться купувати всі наші критично важливі технології, замість того, щоб будувати хоча б частину з них тут - додав він.

Мережа 5G в Україні

У лютому 2024 року віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що пілотний проект 5G-зв'язку в Україні може бути запущений в поточному році.

Вже в травні в Україні було вперше в тестовому режимі запущено 5G. Тоді оператор Vodafone і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку. В Мінцифри сподіваються скоро масштабувати технологію 5G в Україні.

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