Адміністрація президента ПАР Сиріла Рамафоса заявила, що лідер країни "зробив помилку" у заяві щодо МКС.

Південно-Африканська Республіка (ПАР) знову змінила свою позицію на тлі дискусій щодо можливого візиту лідера РФ Володимира Путіна на територію країни, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС).

Нагадаємо, що 25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса вкотре заявив, що його держава збирається вийти з Організації. Але незабаром лідер країни змінив свою думку, пише Bloomerg.

Зокрема, у вівторок ввечері його адміністрація заявила, що лідер ПАР неправильно висловився, і що, насправді, країна не планує виходити з МКС та відмовлятися від зобов'язань, які має виконувати згідно з "Римським статутом" (загальнообов'язковими правилами, які мають виконувати країни-члени МКС).

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"Президент хоче пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту і продовжуватиме боротьбу за рівне та послідовне застосування міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Іншими словами, у ПАР підтвердили, що готові заарештувати Путіна в разі, якщо він все ж здійснить візит до країни у серпні 2023 року в рамках саміту BRICS.

Видання нагадує, що у 2015 році уряд ПАР вже порушив відповідні зобов'язання у справі з арештом тодішнього президента Судану Омара аль-Башира. Це викликало чималу критику серед країн МКС.

ПАР заявила, що прагне вийти з МКС - головні факти

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна у зв'язку з його можливою причетністю до депортації українських дітей. Тоді у ПАР вдруге за історію свого перебування в МКС заявили про можливість виходу з організації.

Вже 25 квітня лідер країни Сиріл Рамафоса заявив, що партія Африканський національний конгрес (АНК) ухвалила відповідне рішення на офіційному рівні.

До цього там висловлювалися, що вважають рішення МКС щодо Путіна "палицею в колесі" для саміту BRICS.

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