Країна все ще очікує, що всі лідери будуть присутні на саміті.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса як і раніше намагається знайти спосіб для невиконання ордера МКС на арешт російського президента Володимира Путіна в разі його приїзду на саміт BRICS в серпні, повідомляє південноафриканське видання IOL.

"Що стосується запрошення президента Путіна, то це саміт BRICS, в якому беруть участь глави держав. Природно, на саміті очікується участь всіх глав держав. Але тепер нам вставили палиці в колеса у вигляді цього ордера МКС", – сказав прес-секретар Рамафоси Вінсент Магвенья.

Магвенья наголосив, що вирішення проблеми знаходиться "в стадії реалізації".

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"Щойно все буде завершено, будуть зроблені необхідні оголошення. Я не хочу передбачати результат цих сутичок", - сказав прес-секретар Рамафоси Вінсент Магвенья.

Напередодні заступник міністра з міжнародних відносин і співробітництва ПАР Елвін Ботес відправився в США. Цей візит пов'язали зі спробами країни уникнути арешту Путіна, до якого її зобов'язує ордер МКС. Прес-секретар Рамафоси запевняє, що візит був "частиною регулярних контактів" з США і не має стосунку до ситуації з арештом Путіна.

Ордер на арешт Путіна - що варто знати

Раніше суд у Гаазі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна – через його причетність до депортації українських дітей. Цей довічний ордер зобов'язує 123 країни-учасники Римського статуту заарештувати Путіна в разі появи на їх території і ПАР – одна з них. Візит російського диктатора в країну очікується в серпні, коли відбудеться саміт BRICS, куди входять Бразилія, Росії, Індія, КНР і ПАР. Його приймає ПАР.

Країна спочатку не висловила рішучої готовності затримати президента РФ, як зобов'язує МКС, і заявила, що проведе консультації з Кремлем. У МЗС ПАР анонімно підтвердили, що планів затримувати російського диктатора немає.

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