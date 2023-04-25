Після видачі ордеру МКС на арешт Путіна стало відомо, що планів затримувати російського диктатора у ПАР немає.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса підтвердив, що очолювана ним правляча партія Африканський національний конгрес (АНК) ухвалила рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду, повідомляє південноафриканське видання IOL.

За словами південноафриканського лідера, МКС не ставився належним чином до африканських лідерів.

"Правляча партія, АНК, прийняла рішення про те, що ПАР доцільно вийти з МКС, головним чином через те, як МКС вирішує такі проблеми. Наша думка полягає в тому, що ми хотіли б, щоб це питання несправедливого ставлення було належним чином обговорене. Але тим часом правляча партія знову вирішила, що треба вийти. Це питання, яке буде розглянуто", - сказав Рамафоса.

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Зауважимо, це не перша спроба ПАР вийти з МКС. У 2015 році ПАР відмовилася виконати ордер МКС та заарештувати тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, який відвідував саміт Африканського союзу, що відбувався в цій країні, та зіткнулася з критикою. У 2016 році тодішній президент ПАР Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС, країна подавала відповідне повідомлення про відкликання.

Опозиційна партія "Демократичний альянс" оскаржила конституційність повідомлення про вихід з МКС. В 2017 році Верховний суд ПАР постановив, що повідомлення уряду було незаконним, воно мало бути відкликаним і зрештою це зробили.

Правляча партія Африканський національний конгрес продовжила підтримувати вихід з Римського статуту і МКС відповідно. У 2019 році на розгляд парламенту було подано новий законопроект про вихід зі Статуту, у березні 2023 року він був відкликаний.

Як ПАР намагається уникнути виконання ордеру МКС на арешт Володимира Путіна

Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, обвинуваченого у причетності до депортації до Росії українських дітей під час повномасштабної війни. Довічний ордер зобов’язує 123 країни-учасники Римського статуту заарештувати російського диктатора в разі його потрапляння на їхню територію.

ПАР, яка цього року приймає саміт БРІКС і очікує на візит Путіна на захід в серпні, усіляко намагається уникнути виконання ордеру МКС.

Після видачі ордеру стало відомо, що планів затримувати російського диктатора у ПАР немає.Також стало відомо, що ПАР проведе консультації з Кремлем з цього питання.

У президента країни звинувачували МКС в тому, що нібито ордер на арешт президента РФ "вставляє палиці в колеса" для проведення саміту БРІКС.

Минулого тижня правляча партія АНК відкрила внутрішні дебати на тему можливого виходу країни з Римського статуту.

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