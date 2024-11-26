Досі Сеул обмежувався гуманітарною допомогою, і це навряд чи зміниться.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим збирається відвідати Південну Корею, аби попросити про допомогу зброєю. Однак Сеул, найімовірніше, займе обережну позицію, пише авторитетне гонконгське видання SCMP.

Очікується, що українці зустрінуться з південнокорейськими колегами "вже в середу" і представлять список побажань, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки, повідомило джерело на умовах анонімності.

Ду Чжин Хо, науковий співробітник Корейського інституту аналізу оборони, зазначив, що хоча Південна Корея є світовим лідером у виробництві зброї, вона, ймовірно, буде обережно ставитися до цього питання.

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"Південна Корея прислухається до прохання України, але навряд чи візьме на себе чітке зобов’язання щодо надання зброї. Очікується, що уряд займе вичікувальний підхід, відстежуючи військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, перш ніж приймати рішення про свої наступні кроки", — сказав Ду.

Наразі Південна Корея обмежила підтримку України нелетальною допомогою, як-от протигази та польові пайки, дотримуючись політики проти постачання летальної зброї країнам, які перебувають у стані війни.

Нещодавно президент Юн Сук Йоль заявив, що Сеул може розглянути питання про надання зброї, починаючи з оборонних предметів і переходячи до смертоносних залежно від масштабів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Однак, схоже, ця ситуація змінилася.

Опозиційні законодавці погрожували імпічментом міністру оборони Південної Кореї, якщо уряд надішле військову допомогу Україні, посилаючись на закони, які забороняють експорт зброї країнам, які перебувають у стані війни, без схвалення парламенту.

Рішення Дональда Трампа призначити радником з національної безпеки США ізоляціоніста Майка Уолца, який закликає до негайного припинення війни, також міг вплинути на позицію Південної Кореї.

Нарешті Сеул змушений враховувати погрози Москви та її здатність використовувати Пхеньян для ескалації ситуації на Корейському півострові.

Південна Корея не передає зброю

Як писав УНІАН, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув Південній Кореї через те, що вона так і не допомогла Україні зброєю попри свій потужний ВПК. За його словами, Корея могла зробити в сто разів більше для України, ніж просто надати гуманітарну допомогу, але тепер отримала відчуття загрози через те, що солдати із КНДР набувають бойового досвіду у війні проти України.

Також ми розповідали, що обережна позиція Сеула щодо поставок зброї Києву частково пояснюється його небажанням перетворити Росію на свого ворога. Ще однією перешкодою для президента Південної Кореї у цьому питанні є відсутність суспільної підтримки прямих поставок зброї в Україну.

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