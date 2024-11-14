Південна Корея враховуватиме позицію новообраного президента США Дональда Трампа.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США Південна Корея може переглянути свої плани щодо відправлення зброї в Україну, і це рішення сильно вплине на напрямок війни, пише Bloomberg.

За словами чиновників, Південна Корея має враховувати позицію обраного президента США, щоб вирішити, чи варто змінювати свою давню політику відмови від відправки летальної допомоги Києву. Сеул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України в низці країн.

"Ці коментарі свідчать про те, що Південна Корея тепер із меншою ймовірністю відправлятиме боєприпаси в Україну, якщо Пхеньян не вживатиме подальших дій або не з'явиться більше ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України після вступу на посаду", - пише Bloomberg.

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Можливий експорт летальної допомоги Південної Кореї для Києва надав би сильну підтримку Україні. Це також може принести користь південнокорейському бізнесу, якщо він візьме участь у післявоєнному відновленні України. Але цей крок розлютить Москву, створить ризик ескалації конфлікту і підстьобне нові провокації з боку Пхеньяна, зазначає Bloomberg.

Обережна позиція Сеула в питанні надання зброї Києву частково пояснюється його побоюванням перетворити Росію на свого ворога, зазначає видання. Міністерство закордонних справ Росії пригрозило Південній Кореї "наслідками для безпеки", якщо вона відправить зброю в Україну.

Ще однією перешкодою для президента Південної Кореї є відсутність суспільної підтримки прямих поставок зброї в Україну, особливо з урахуванням того, що його рейтинг схвалення перебуває на рекордно низькому рівні в 17%.

Пак Чан Де, лідер основної опозиційної Демократичної партії, що контролює парламент, закликав уряд зупинити будь-які плани щодо відправлення зброї в Україну. За його словами, після перемоги Трампа війна, "найімовірніше, вступить у нову фазу".

Зброя від Південної Кореї для України

Минулого тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що "не виключає" прямих постачань зброї в Україну, залежно від рівня участі Північної Кореї у війні.

Водночас представник президента ЮК заявляв, що Південна Корея поки що не планує постачання 155-мм снарядів для України, оскільки від української сторони не надходило запиту.

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