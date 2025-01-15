Юн Сук Йоль поскаржився, що "верховенство права повністю впало в цій країні".

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, якому раніше оголосили імпічмент, був затриманий у середу, 15 січня, під час масштабної операції правоохоронних органів у президентському комплексі, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що перед тим, як Юна супроводили до штаб-квартири антикорупційного агентства, він записав відеозвернення, в якому поскаржився на те, що "верховенство права повністю впало в цій країні".

Управління з розслідування корупції для високопосадовців повідомило, що Юна затримали із другої спроби за введення ним воєнного стану у країні 3 грудня.

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У матеріалі йдеться, що було помічено, як Юн виходив з автомобіля після того, як прибув до офісу антикорупційного агентства в сусідньому місті Гвачхон. Після допиту його мали відправити до центру ув'язнення в Уйванг поблизу Сеула.

Юна можуть тримати під вартою тижнями, пише видання. Антикорупційне агентство має 48 годин, щоб надіслати запит про судовий наказ щодо офіційного арешту, і якщо воно не зробить цього, Юн буде звільнений. Якщо Юна офіційно заарештують, слідчі можуть тримати його під вартою до 20 днів, перш ніж передати справу до прокуратури для висунення звинувачення.

Зараз справу про імпічмент президента розглядає Конституційний суд, який може офіційно усунути Юна з посади або відхилити справу та поновити його на посаді, повідомляє видання.

Виконувач обов'язків лідера Південної Кореї, віцепрем'єр-міністр Чой Санг-Мок закликавши правоохоронні органи та службу безпеки президента забезпечити відсутність "фізичних сутичок".

Тим часом лідер ліберальної опозиційної Демократичної партії, яка керувала законодавчою кампанією, що призвела до імпічменту Юна 14 грудня, Пак Чан Де сказав, що затримання президента є "першим кроком до відновлення конституційного порядку, демократії та реалізації верховенства права".

Іпмічмент президента Південної Кореї: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку січня 2025 року у Південній Кореї слідчі намагались арештувати президента Юн Сок Йоля. Вони увійшли до його резиденції, щоб виконати ордер, але зіткнулися з кордонами співробітників Державної служби охорони та військових. Також сотні прихильників Юна влаштували протести, тож слідчі змушені були піти.

14 грудня 2024-го парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президента країни Юн Сук Йоля. Причиною імпічменту стало скандальне введення воєнного стану у Південній Кореї.

Перед цим, 3 грудня, Юн оголосив про введення воєнного стану. Рішення пояснював тим, що парламент хоче звільнити міністрів оборони та державної безпеки, що, мовляв, загрожує безпеці країни. Також він звинуватив опозицію в "антидержавному акті" і заявив про загрозу "комуністичних сил Північної Кореї". Однак парламент тоді скасував воєнний стан.

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