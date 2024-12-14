"За" проголосували 204 депутати.

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президента країни Юн Сук Йоля.

Як пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, "за" проголосували 204 депутати, а проти – 85. Ще троє депутатів утримались, і вісім бюлетенів визнали недійсними.

Причиною імпічменту стало скандальне введення воєнного стану у Південній Кореї.

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Скандал з президентом Південної Кореї

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні, щоб "викорінити пропівнічнокорейські сили та підтримати конституційний порядок у країні".

При цьому парламент країни проголосував проти такого рішення , адже депутати опозиції намагалися прорватися до парламенту, щоб провести процедуру голосування.

Вже 7 грудня у Сеулі понад 100 тисяч людей вийшли на протести з вимогою відставки Юн Сок Йоля. Однак тоді парламент країни не зміг ухвалити рішення про відставку через бойкот засідання депутатами керівної партії.

8 грудня стало відомо, що Юн Сок Йоль припинить виконувати державні справи, а також вести дипломатію країни. Прокуратура Південної Кореї порушила кримінальну справу проти нього за звинуваченням у державній зраді.

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