Спробу арешту зупинили задля безпеки персоналу на місцях.

Сьогодні, 3 січня, у Південній Кореї слідчі намагались арештувати президента Юн Сок Йоля. Вони увійшли до його резиденції, щоб виконати ордер, але були змушені піти після протестів.

Як пишуть CNN та Reuters, затримати президента мали співробітники Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO), яке очолює спільну групу слідчих з поліції та прокуратури.

Потрапивши на територію резиденції, директор Управління і поліцейські зіткнулися з кордонами співробітників Державної служби охорони та військових. Також на головній дорозі були сотні прихильників Юна, які кричали, що ордер не законний, та закликав арештувати самого директора управління.

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Через такий тиск та задля безпеки людей на місцях слідчі зупинили спробу арешту, але ордер, який діє до 6 січня, залишається чинним та може бути продовженим.

"Ми вирішили, що виконання ордеру на затримання буде практично неможливим через триваюче протистояння, і призупинили виконання через занепокоєння щодо безпеки персоналу на місці, викликане протистоянням. Ми плануємо прийняти рішення щодо наступних кроків після перегляду справи", - зазначив директор Управління пресі.

Імпічмент президента у Південній Кореї - що відомо

Як писав УНІАН, парламент Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля. "За" проголосували 204 депутати, а проти - 85.

Напередодні цього у Південній Кореї на протести вийшло понад 100 тисяч людей, які вимагали відставки президента.

31 грудня Суд Південної Кореї видав ордери на затримання президента Юн Сок Йоля, якому парламент оголосив імпічмент та обшук його офісу, а також резиденції через звинувачення у заколоті у зв'язку з короткочасним оголошенням ним воєнного стану,

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