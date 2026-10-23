Південна Корея відкликає з України свого представника з міжнародної допомоги

Офіційно рішення прийняте з міркувань безпеки.

Південна Корея відкликає з України одного зі своїх співробітників Агентства міжнародного співробітництва. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на південнокорейське інформагентство Yonhap. За офіційним повідомленням, це рішення було прийняте з міркувань безпеки – через посилення російських обстрілів Києва.

Зазначається, що рішення про повернення одного зі співробітників ухвалили після наради з питань безпеки. Водночас інший працівник Агентства продовжить роботу в Україні.

При цьому Yonhap вказує, що, за повідомленням представника Агентства, це рішення не пов’язано з дипломатичними розбіжностями між Сеулом і Києвом через інцидент з північнокорейськими полоненими.

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Корейське агентство міжнародного співробітництва (KOICA) – це державна організація Південної Кореї, заснована у 1991 році при Міністерстві закордонних справ для надання безповоротної грантової допомоги та технічної підтримки країнам, що розвиваються.

Офіс у Києві був відкритий у 2022 році на основі двосторонньої угоди про грантову допомогу.

Інцидент з військовополоненими КНДР

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН український президент Володимир Зеленський заявив, що двох взятих в полон військових Північної Кореї, які воювали на стороні Росії проти України, було відправлено до Південної Кореї.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні вжити заходів, якщо вона не вибачиться.

Згодом стало відомо, що Південна Корея відкликала посла та частину співробітників посольства з України через дипломатичний скандал з полоненими КНДР.

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