Країни розгорнули спільні військові навчання на цьому тижні.

Сполучені Штати Америки разом з Південною Кореєю готуються до раптових атак "у стилі терористів ХАМАС" після того, як палестинські бойовики раптово напали на території Ізраїлю 7 жовтня.

На цьому тижні армії провели спільні військові навчання з бойовими стрільбами, щоб відточити свої навички протистояти подібним загрозам з боку "небезпечного" сусіда Сеулу - Північної Кореї. Відповідну заяву 27 жовтня зробили південно-корейські військові, пише The Washigton Post.

Йдеться про триденні тренування, які розпочалися в середу, 25 жовтня. В них задіяли 5400 південнокорейських і американських солдатів, 300 артилерійських систем та 1000 одиниць техніки й військово-повітряних сил.

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Армії двох країн союзниць регулярно проводять спільні навчання, однак напад ХАМАС на Ізраїль спричинив побоювання щодо безпеки кордону Південної Кореї, який аналогічним чином можуть раптово перетнути війська КНДР.

Експерти кажуть, що передові далекобійні артилерійські знаряддя Північної Кореї, в разі початку бойових дій, здатні випустити близько 16 000 снарядів по території Південної Кореї за годину. Це створює серйозну загрозу для Сеула, який знаходиться приблизно в 40-50 кілометрах (25-30 милях) від спільного з КНДР кордону.

"Під час навчань відпрацьовувалися удари, спрямовані на "усунення джерел далекобійних артилерійських провокацій противника на ранніх етапах", - йдеться в заяві військових.

Північна Корея поки ще не відреагувала на спільні навчання, хоча зазвичай в КНДР розглядають подібні тренування як "репетиції" перед вторгненням на свої території. Саме під подібними лозунгами у Пхеньяні зазвичай оголошують нові ядерні випробування.

З минулого року Північна Корея провела понад 100 ракетних випробувань, деякі з них імітували ядерні атаки на Південну Корею та США.

ЦАХАЛ в ніч на 27 жовтня зайшов в сектор Гази

Зранку стало відомом, що в ніч на 27 жовтня ізраїльска армія ЦАХАЛ здійснила новий рейд проти ХАМАС в секторі Гази: війська атакували схід міста, територію поблизу району Шуджайя. Там знищили важливі військові об'єкти терористів, серед яких були пункти запуску ракет. Операція тривала кілька годин. За даними ЗМІ, таким чином Ізраїль другу ніч поспіль готується до початку наземного вторгення в сектор Гази.

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