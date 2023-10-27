Ізраїльска армія здійснила рейд на сході міста, поблизу району Шуджайя.

В ніч проти 27 жовтня ізраїльска армія ЦАХАЛ другу ніч поспіль зайшла до сектору Гази: були задіяні сили піхоти, бойова техніка разом з танками, БПЛА та гелікоптерами - їх використали для знищення об'єктів ХАМАС.

Операцію провели поблизу району Шуджайя на сході міста Газа. Вона тривала кілька годин, після знищення цілей ЦАХАЛ вийшов з району бойових дій. За даними The Times of Israеl, постраждалих внаслідок рейду немає.

"В ЦАХАЛ стверджують, що артилерійські та авіаційні удари завдали по об'єктах, що належать терористичному угрупуванню ХАМАС, включаючи пункти запуску протитанкових керованих ракет і командні центри", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Там підкреслюють, що подібні рейди ЦАХАЛ проводить другу ніч поспіль. Таким чином Ізраїль готується до початку наземної операції проти терористів ХАМАС, яку анонсував раніше.

ЦАХАЛ відстрочив вторгення до Гази на прохання США, вважають ЗМІ

Про намір знищити терористів ХАМАС в секторі Гази армія Ізраїлю заявила після кривавої атаки палестинців, яка припала на 7 жовтня. Тоді бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю й, за попередніми даними, вбили понад 1300 людей. 23 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв, що це буде смертельна атака проти терористів. Водночас The Wall Street Journal писав, що країна погодилася відстрочити наземну операцію на прохання США.

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