Розширення співпраці між Москвою та Пхеньяном може допомогти Північній Кореї отримати реальні дані про функціонування її зброї та армії.

Будь-яке втручання Північної Кореї у війну Росії проти України може стати переломним моментом. І північнокорейський режим отримає багато переваг від розгортання своїх військ за межами країни, кажуть аналітики.

Як наголошує у своєму матеріалі телеканал CNN, ізольований і підданий жорстким санкціям північнокорейський режим десятиліттями не брав участі у великому міжнародному конфлікті на іншому кінці світу. Ця країна має одну з найбільших армій у світі – вона налічує 1,2 мільйона солдатів, але багатьом із них бракує бойового досвіду.

І розширення співпраці між Москвою та Пхеньяном може допомогти Північній Кореї отримати реальні дані про функціонування її зброї та армії.

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"Спецпризначенці повернуться з бойовим досвідом, з досвідом проникнення проти бойового супротивника, який перебуває в стані бойової готовності. Це робить їх більш небезпечними. Я думаю, що Кім (лідер КНДР Кім Чен Ин, – УНІАН) надає війська, щоб отримати ресурси, необхідні йому для підтримки режиму, а також уроки, які він може застосувати, якщо вважатиме, що конфлікт на [Корейському] півострові наближається", – каже колишній директор з операцій Об'єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США Карл Шустер.

Водночас колишній генерал-лейтенант південнокорейської армії Чун Ін Бум, сказав в інтерв'ю CNN, що росіяни "отримають приріст живої сили, якої їм зараз не вистачає". Натомість КНДР отримає гроші, технології і досвід.

Аналітики прогнозують, що Пхеньян відправить на допомогу Росії спеціальні "елітні" сили, а не звичайні війська.

"Якщо вони досягнуть успіху, то отримають не лише безпосередній бойовий досвід, але й міжнародне визнання. Отже, це може стати дійсно серйозною проблемою для всього світу. Що, якщо північнокорейці зроблять це звичкою? Що, якщо вони стануть базою для постачання добре підготовлених солдатів? Потенціал такого розгортання повинен викликати велике занепокоєння", – констатував Чун Ін Бум.

Посилення співпраці між Росією та КНДР

У червні 2024 року, під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї, КНДР та Росія підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. У жовтні володар Кремля вніс договір про союз із Пхеньяном на ратифікацію в Думу.

Кілька тижнів тому стало відомо, що КНДР відправляє військових на допомогу військовим зусиллям Кремля. Цю інформацію підтверджувала українська розвідка, а 23 жовтня наявність північнокорейських бійців у Росії підтвердили в Пентагоні.

Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР уже відправила у Росію 3 тисячі військових, і це не межа. Влада Північної Кореї також ізолює сімʼї солдатів, перекинутих до РФ, "щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками".

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