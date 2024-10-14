Договір був підписаний двома диктаторами ще в червні.

Російський диктатор Володимир Путін подав на розгляд Державної Думи проєкт закону про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ і КНДР", - пише "РИА Новости".

Жодних інших подробиць з цього приводу не наводиться.

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У чому суть договору між РФ і КНДР

Як писав УНІАН, договір про всеосяжне стратегічне партнерство російський диктатор Володимир Путін і його північнокорейський колега Кім Чен Ин підписали 19 червня цього року, коли Путін особисто їздив у Пхеньян.

Повний текст цього документа 20 червня опублікувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Пункти договору багато оглядачів оцінили як фактичне укладення військового союзу двох країн. Зокрема договір передбачає:

взаємну допомогу і координацію дій у разі загрози збройної агресії проти однієї зі сторін договору;

негайне надання "військової та іншої допомоги всіма наявними в розпорядженні засобами" в разі збройного нападу на другу сторону договору;

відмова від укладення договорів із третіми країнами, спрямованих проти другої сторони цього договору, відмова надавати свою територію для нападу на другу сторону договору.

Слід додати, що сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що КНДР фактично включилася у війну проти нашої країни.

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