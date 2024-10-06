При цьому Китай і КНДР обіцяють одне одному посилити співпрацю.

Лідери Китаю та Північної Кореї пообіцяли посилити співпрацю двох держав, які відзначають 75-у річницю встановлення дипломатичних відносин. Про це пише Reuters, посилаючись на заяву Пхеньяна.

Наголошуючи на "великому значенні" відносин між Китаєм і КНДР, Сі Цзіньпін запевнив, що Пекін готовий "писати нову главу" у відносинах із сусідом. Своєю чергою Кім Чен Ин пообіцяв "неухильно прагнути" до розвитку співпраці з Китаєм, "як того вимагає нова ера".

Що саме мається на увазі під "новою ерою", не уточнюється. Однак Reuters зазначає, що КНДР почала справді фундаментальний перегляд свого ставлення до Південної Кореї. І це викликає певні занепокоєння.

Відео дня

Очікується, що КНДР перегляне свою конституцію, щоб прибрати звідти декларовану мету мирного об’єднання з Південною Кореєю. Також планується перевизначити статус кордону між двома Кореями. У понеділок Пхеньян скличе парламентську сесію для обговорення цих поправок.

На думку експертів, усе це може призвести до ескалації напруженості на півострові. Адже ще у січні Кім Чен Ин закликав змінити конституцію, щоб Південна Корея розглядалася як "основний ворог" і що Північна Корея повинна планувати "окупацію, підкорення та повернення" Південної Кореї в разі війни.

Професор вивчення Північної Кореї в південнокорейському університеті Кюннам Лім Юл-чул вважає, що Пхеньян може покладатися на козир ядерної зброї у спробах силового об’єднання півострова.

Ситуація на Корейському півострові: останні новини

Як писав УНІАН, диктатор Північної Кореї Кім Чем Ин за прикладом російського лідера Володимира Путіна почав "брязкати" ядерною зброєю. Він пригрозив застосувати всі наявні наступальні сили, зокрема ядерну зброю, якщо вороги спробують зазіхнути на суверенітет країни.

Також ми розповідали, що Південна Корея презентувала новітню балістичну ракету малої дальності під назвою Hyunmoo-5. Це гігантська протибункерна ракета, бойова частина якої сягає кількох тонн.

Вас також можуть зацікавити новини: