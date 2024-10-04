КНДР має достатньо матеріалів для створення десятків одиниць ядерної зброї.

Лідер Північної Кореї Кім Чем Ин за прикладом російського лідера Володимира Путіна, почав "брязкати" ядерною зброєю. Як пише Reuters, посилаючись на північнокорейське інформагентство KCNA, він пригрозив застосувати всі наявні наступальні сили, зокрема ядерну зброю, якщо вороги спробують зазіхнути на суверенітет країни.

Зазначається, що Кім розкритикував президента Південної Кореї Юн Сок Йоля за погрозу покласти край північнокорейському режиму, заявивши, що "цей коментар показав, яка сторона руйнує регіональну безпеку і мир".

Він заявив, що "якщо противник, охоплений крайньою дурістю і нерозважливістю, спробує використати збройні сили, зазіхаючи на суверенітет КНДР... КНДР без вагань застосує всі наступальні сили, якими вона володіє, включно з ядерною зброєю".

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Як нагадує Reuters, Північна Корея десятиліттями займалася програмою створення ядерної зброї і, як вважають, має достатньо матеріалів для створення десятків одиниць такої зброї. Вона вже провела шість підземних випробувань ядерного вибуху.

Нещодавно Південна Корея показала свою найпотужнішу балістичну ракету з 8-тонною боєголовкою, здатну вразити навіть підземні бункери в Північній Кореї. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль попередив, що якщо КНДР спробує застосувати ядерну зброю, то "цей день стане кінцем північнокорейського режиму".

Путін також активізував ядерні погрози

25 вересня Путін заявив про зміну доктрини ядерного стримування Росії. За його словами, тепер РФ може завдати ядерного удару по неядерній державі, наприклад, через запуск безпілотників.

Крім того, РФ зможе застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Білорусі, а також якщо противник, використовуючи звичайну неядерну зброю, створюватиме критичну загрозу російському суверенітету.

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