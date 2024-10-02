'Ракета-монстр': Південна Корея створила найпотужнішу неядерну зброю світу

Ракета має корпус завдовжки 20 метрів і бойову частину масою 8 тонн.

Південна Корея презентувала новітню балістичну ракету малої дальності під назвою Hyunmoo-5. Це гігантська протибункерна ракета, бойова частина якої сягає кілької тонн.

Як повідомляє Defense Express, ця ракета має корпус завдовжки 20 метрів і бойову частину масою 8 тонн, що робить її найпотужнішою неядерною зброєю у світі. Якщо зменшити бойову частину до 1 тонни, дальність польоту може перевищити 5500 кілометрів, що дозволяє їй досягати дальності, подібної до ракет середньої дальності. Швидкість польоту Hyunmoo-5 може досягати 10 Мах. Її називають "ракетою-монстром".

Ракета є новою розробкою. Випробування відбулися влітку 2024 року. Вона призначена для знищення підземних об'єктів. Для створення цієї потужної ракети Південна Корея пройшла тривалий шлях, який тривав понад 30 років і супроводжувався залученням іноземних технологій та поступовим зняттям обмежень з боку США. Перші ракети південнокорейської розробки NHK-1 і NHK-2, створені на основі американських ракет Nike Hercules у 1970-х, мали дальність до 250 км і вже зняті з озброєння.

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Сучасна ракетна програма Південної Кореї почалася в 1990-х роках із розробки ракет Hyunmoo-2 з дальністю від 300 до 800 км. Вона розвивалася в рамках двосторонніх домовленостей зі США, які поступово знімали обмеження на дальність південнокорейських ракет.

Існує теорія про схожість Hyunmoo-2 з російським комплексом "Іскандер", однак інші джерела вважають, що Hyunmoo-2 могла бути розроблена на основі ізраїльської LORA, а візуальна подібність пояснюється функціональними вимогами, а не технологічним запозиченням.

Ракета Hyunmoo - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Південна Корея під час святкування Дня збройних сил показала свою найпотужнішу балістичну ракету, здатну вразити навіть підземні бункери в Північній Кореї.

Зазначалося, що вона може нести 8-тонну боєголовку, здатну проникати глибоко в землю і знищувати підземні бункери Північної Кореї.

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