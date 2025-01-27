Кім Чен Ин використовує ударні молодіжні бригади, щоб зайняти молодих північнокорейців і не давати їм збиратися разом.

Кім Чен Ин користується абсолютною владою в Північній Кореї, проте є одна загроза, яка всерйоз його турбує - інакомислення і нелояльність північнокорейської молоді. Як пише The Wall Street Journal, Кім особливо стурбований просочуванням інформації про зовнішній світ з іноземних ЗМІ, а також голлівудських фільмів або музики K-pop. Зберігання або поширення такого контенту тягне за собою дедалі суворіші покарання, аж до смертної кари.

"Під загрозою перебуває здатність Кіма підтримувати ілюзію Північної Кореї як соціалістичного раю, що є ключем до його здатності утримувати владу. І жодна група не є більш вразливою для ідеологічного зсуву, ніж наймолодші громадяни Північної Кореї", - пише WSJ.

Тому останнім часом Кім віддав центральну пропагандистську роль молодіжній ударній бригаді героїв Пектусана, яка була проголошена національними героями за допомогу у відновленні західного прикордонного регіону, зрівняного з землею літніми повенями. Повідомляється, що 300 000 членів молодіжної ударної бригади за чотири місяці побудували 15 000 будинків, шкіл і лікарень.

Відео дня

"Кім Чен Ин хоче зайняти молодих людей роботою, щоб вони не збиралися разом, щоб дивитися південнокорейське телебачення і розвивати єретичні ідеї про державу", - сказав Пітер Ворд, науковий співробітник Інституту Седжона, аналітичного центру в Сеулі.

У той час як деякі північнокорейці добровільно приєднуються до ударних бригад, багато інших вербуються примусово і стикаються з недоїданням, згідно зі звітом уряду Південної Кореї.

Так, близько двох років тому північнокорейські державні ЗМІ хвалили 18-річну "дівчину-солдата", яка, як вони говорили, померла, будуючи величезну теплицю з рекордною швидкістю. Повідомляється, що вона написала у своєму щоденнику вибачення Кіму за те, що не виконала свої щоденні завдання.

Чо Чон Хі, який втік із Північної Кореї 2011 року, розповідав, що будівництво починалося до сходу сонця і часто тривало до півночі. Одного разу під час риття тунелю стіни завалилися на Чо, залишивши його з травмованою спиною. Деякі з його колег загинули, а інші отримали переломи ніг або зап'ясть. Коли його відправили на будівництво залізниці, робітники спали в саморобних наметах на холоді.

"У мене було, можливо, 10 вихідних днів на рік", - сказав Чо. "Я дізнався про п'ятиденний робочий тиждень тільки тоді, коли приїхав до Південної Кореї".

КНДР допомагає Росії у війні

Як повідомляв раніше УНІАН, Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї 24 січня заявив, що Північна Корея може готуватися до відправки додаткових військових до Росії, щоб підтримати її у війні проти України.

Також стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії ракетні установки, замасковані під цивільні вантажівки, для їх використання у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: