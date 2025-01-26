За його словами, підготовка північнокорейських солдатів "не має нічого спільного із сучасною війною".

Колишній північнокорейський солдат Хьонсун Лі, який втік із КНДР у 2014 році, розповів Business Insider про службу в армії Північної Кореї. Так, за його словами, у північнокорейських солдатів був дефіцит не тільки куль, а й навіть туалетного паперу, а спідня білизна була загального користування.

Лі розповів BI, що вступив на службу в армію КНДР у квітні 2002 року. Його першим підрозділом став розвідувальний артилерійський батальйон 4-го корпусу - спецпідрозділ, який займається в основному проникненням на ворожі бази і передачею координат для артилерійських ударів.

За його словами, у солдатів не було нормальних душових, харчування було мізерним, і не вистачало навіть туалетного паперу.

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"У перший день я витирався шкарпеткою", - сказав Лі, додавши, що пізніше в хід пішли листівки, книжки або листя.

Нижня білизна теж була спільною - як розповів Лі, "ми прали її разом, а потім старші офіцери розподіляли білизну у випадковому порядку".

Лі розповів, що йому платили 50 північнокорейських вон на місяць - приблизно стільки коштує морозиво.

За його словами, тренування були сильно обмежені через побоювання зламати обладнання. Під час навчання володінню вогнепальною зброєю практичних занять було дуже мало, тому що кулі "суворо контролювалися", сказав Лі.

"У перший рік військової служби я зміг випустити тільки три кулі", - сказав він.

Штурмовий корпус КНДР

За словами Лі, він провів шість місяців, навчаючи солдатів зі штурмового підрозділу, який зараз веде війну в Росії проти України.

За словами Лі, в корпус набирають більш високих солдатів з кращою статурою, це елітний підрозділ, навчений операціям на чужій території - повітряно-десантним місіям, і роботі з легкою піхотою. Як зазначав Лі, у них, принаймні, було більше набоїв для тренування, проте повітряно-десантним військам доводилося тренуватися, стрибаючи з макета, сказав він.

"Я б сказав, що їхня підготовка не має нічого спільного із сучасною війною", - сказав Лі.

Солдати КНДР у війні Росії в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї 24 січня заявив, що Північна Корея може готуватися до відправлення додаткових військових до Росії, щоб підтримати її у війні проти України. Деталі можливих подальших кроків Північної Кореї залишаються невідомими.

9 січня стало відомо, що в боях на Курщині загинуло 4 тис. солдатів із Північної Кореї.

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