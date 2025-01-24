КНДР відправить додаткові війська Росії, - Reuters

Однак деталі можливих подальших кроків Північної Кореї залишаються невідомими.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) у п’ятницю заявив, що Північна Корея може готуватися до відправки додаткових військових до Росії, аби підтримати її у війні проти України. Це відбувається на тлі повідомлень про значні втрати серед північнокорейських солдатів, які вже перебувають у Росії, включаючи поранених та полонених, пише Reuters.

JCS зазначає, що після чотирьох місяців участі північнокорейських військ у бойових діях Пхеньян може активізувати свої зусилля. Однак деталі можливих подальших кроків Північної Кореї залишаються невідомими.

Крім того, у JCS зазначили, що Північна Корея одночасно готується до запуску супутника-шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети (МКБР). Однак наразі відсутні ознаки того, що ці плани будуть реалізовані найближчим часом.

Відео дня

Хоча Москва і Пхеньян раніше заперечували розгортання північнокорейських військ у Росії, у жовтні 2024 року президент Росії Володимир Путін фактично підтвердив їхню присутність. Тим часом представники Північної Кореї заявили, що участь їхніх військових є законною.

Ескалація співпраці між двома країнами відбулася після візиту Путіна до Пхеньяна в червні 2024 року. Під час цієї зустрічі лідери підписали "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство", що включає пакт про взаємну оборону.

Підтримка Росії з боку Північної Кореї може посилити напруження в регіоні, а також вплинути на міжнародну реакцію щодо обох країн. Водночас це створює нові виклики для України та її союзників у протидії російській агресії.

Північна Корея і Росія

У 2025 році Північна Корея планує передати Росії щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності KN-23. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Глава розвідки також додав, що росіяни також можуть отримати від КНДР артсистеми (170-мм самохідні артилерійські установки M1989 Koksan, 240-мм реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M-1991 і снарядів. Зазначається, що за останні місяці Північна Корея передала російським окупантам 120 систем "Коксан" і 120 одиниць M-1991.

Вас також можуть зацікавити новини: