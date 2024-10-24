Кілька десятиліть тому елітні північнокорейські солдати успішно сіяли хаос у Південній Кореї.

КНДР відправила до Росії своїх військових. За даними Південної Кореї, ці солдати входять до складу сил спеціальних операцій – одного з п'яти видів збройних сил країни – і спеціалізуються на наступальних операціях.

"Їх приписують до підрозділів із такими назвами, як "Шторм", "Блискавка" і "Громобій". Вони навчені роботі снайперів і проведенню атак з-за лінії фронту. Сили спеціальних операцій [КНДР] – одні з найбільших у світі, в них служать 200 000 солдатів, які краще оснащені, навчені та харчуються, ніж їхні колеги", – пише The New York Times.

Однак деякі експерти ставлять під сумнів цю оцінку. На відеозаписах із солдатами Північної Кореї в Росії можна побачити, що багато хто з них невисокого зросту і слабкої статури. Виходячи з цього, можна припустити, що вони належать до інженерних військ, які більше часу провели на будівельних об'єктах північнокорейського лідера Кім Чен Ина, ніж на полігонах.

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"Вони не носять свою форму, а переодягаються в російську, не мають оперативного управління, а просто виконують російські накази. Північна Корея посилає не війська, а найманців – гарматне м'ясо", – заявив днями міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон.

Наскільки боєздатна КНДР

Незважаючи на проблеми з продовольством, у КНДР тільки на дійсній військовій службі значаться 1,3 млн солдатів. Ще 7,6 мільйона або 30% населення є резервістами. Це робить Північну Корею країною з четвертою за чисельністю армією у світі.

Згідно з місцевим законодавством, чоловіки мають служити від восьми до десяти років, а жінки – п'ять років. У Південній Кореї також зазначають, що в розпорядженні армії КНДР 4 300 танків, 8 800 артилерійських знарядь, 810 винищувачів і 70 підводних човнів.

Відповідно до політики "спочатку військові", збройні сили КНДР отримують левову частку державних ресурсів. За деякими оцінками, щорічні військові витрати Північної Кореї становлять чверть її валового внутрішнього продукту. У цій країні військові керують власною великою мережею ферм, торгових компаній, рибальських і гірничодобувних підприємств.

Дезертирства не уникнути?

Кілька десятиліть тому елітні північнокорейські солдати успішно сіяли хаос у Південній Кореї. Наприклад, у 1968 роцы вони наблизилися до резиденції президента Республіки Корея, але вбити його не змогли.

Були випадки, коли під час таких вилазок військові КНДР здійснювали самогубства, щоб не потрапити в полон. Декому вдавалося повернутися на Північ навіть попри організоване Півднем переслідування армійськими дивізіями.

Однак життя в КНДР відоме своєю суворістю, а це означає, що будь-яка поїздка за кордон може обернутися дезертирством військових.

"Навіть коли Пхеньян відправляв робітників на роботу в такі ізольовані місця, як Сибір або Лівійська пустеля, він вимагав, щоб вони залишали свої сім'ї і шпигували один за одним, щоб утримати їх від дезертирства", – пише видання.

Зазначається, що ті північнокорейські солдати, які, судячи з усього, прямують в Україну, належать до покоління, яке виросло після спустошливого голоду 1990-х років. І поїздка через усю Росію, найімовірніше, стане для них першим знайомством із зовнішнім світом, "який набагато вільніший і багатший, ніж їхня батьківщина".

"Ви не можете контролювати людей на полі бою так само добре, як у сибірських лісах або лівійських пустелях. Я очікую, що в міру затягування війни дедалі більше і більше північнокорейських солдатів залишатимуть свої частини", – наголосив утікач із Північної Кореї Лі Мін Бок, який зараз живе в Сеулі.

Вступ КНДР у війну РФ проти України

Кілька тижнів тому стало відомо, що КНДР відправляє військових на допомогу військовим зусиллям Кремля. Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР уже відправила до Росії 3 тисячі військових, і це не межа.

Влада Північної Кореї також ізолює сім'ї солдатів, перекинутих у РФ, "щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками".

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що війська КНДР проходять підготовку на військових об'єктах на сході Росії. Він підкреслив, що якщо вони вступлять у війну РФ проти України, це матиме значні наслідки для безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Російський диктатор Володимир Путін, коментуючи прибуття до РФ солдатів із КНДР, видав, що "не дії Росії призвели до ескалації в Україні, а держпереворот 2014 року, підтриманий насамперед США".

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