Як Німеччина реагуватиме, коли її прохання проігнорують, у Берліні не сказали.

Поява північнокорейських військ на фронті в Україні буде "явною ескалацією". Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, яку наводить Le Monde.

"Підтримка Північною Кореєю Росії, чи то через постачання військового обладнання, чи через можливе використання персоналу, буде явною ескалацією війни в Україні", – заявила речниця міністерства Катрін Дешауер на прес-конференції в Берліні.

Вона наголосила, що Пхеньян "не повинен сприяти" конфлікту і повинен "утримуватися від будь-яких дій у цьому напрямку",

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Північнокорейські війська прямують в Україну: що відомо

Як писав УНІАН, напередодні Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що перші підрозділи північнокорейських військ вже прибули в зону бойових дій у Курській області. Загалом же в Росію вже прибуло близько 12 тисяч військових КНДР, включно з 500 офіцерами і навіть трьома генералами.

Пізніше президент Володимир Зеленський уточнив, що вже 27-28 жовтня військові Північної Кореї вперше будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

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