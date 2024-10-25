Про це стало відомом за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

27-28 жовтня перші військові Північної Кореї будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями. Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію.

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Війська КНДР вирушають на фронт - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначили, що перші підрозділи військослужбовців КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже перебувають у зоні бойових дій російсько-української війни.

Зокрема, їх помітили у Курській області. За оцінками розвідників, всього в Росію перекинули близько 12 тисяч північнокорейських військових. Серед них - 500 офіцерів та три пхеньянських генерали:

Згідно даних розвідки, солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.

Іноземних військових готують до війни на п’ятьох полігонах - "Барановскій" (Уссурійск), "Донґуз" (Улан-Уде), "Єкатєрінославскій" (Єкатєрінславка), 248-й (Князє-Волконскоє) та 249-й (Сєрґєєвка). На злагодження дається декілька тижнів. За контроль вишколу та адаптації військ відповідає заступник міністра оборони Росії Юнус-Бєк Євкуров.

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