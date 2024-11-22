Країна-агресор щодоби видобуває десятикратно більше нафти, ніж відправила КНДР за 8 місяців.

За військову допомогу Північній Кореї Москва розраховується нафтою. Експерти стверджують, що з березня 2024 року Пхеньян отримав уже дюжину танкерів із "чорним золотом".

Як пише "Русская служба BBC", з березня цього року Росія поставила Північній Кореї понад мільйон барелів нафти, що еквівалентно 56 тисячам тонн. Такого висновку дійшли фахівці британського аналітичного центру Open Source Centre, вивчивши супутникові знімки.

На думку провідних експертів і міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, цією нафтою Кремль розраховується саме за військову допомогу (зброю і живу силу), яку Північна Корея надає Росії у війні проти України.

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Супутникові знімки, які Open Source Centre надав BBC, показують, що за останні вісім місяців понад дванадцять північнокорейських танкерів здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та портами КНДР.

На знімках видно, що танкери приходять у РФ порожняком, а повертаються з вантажем. Перший такий рейс зафіксовано через сім місяців після перших повідомлень про постачання боєприпасів від Північної Кореї в Російську Федерацію - 7 березня 2024 року, останній - 5 листопада.

Як зазначив старший аналітик Open Source Centre Джо Берн, постійний потік нафти забезпечує КНДР рівень стабільності, якого вона не мала з моменту введення міжнародних санкцій.

Через свою ядерну програму Північна Корея перебуває під санкціями ООН, і їй заборонено купувати понад 500 тисяч барелів нафти на рік. При цьому, мільйон барелів (56 тисяч тонн), про який ідеться, для Росії - незначний обсяг, оскільки країна-агресор, згідно з офіційними даними, щодоби видобуває майже вдесятеро більше.

Північна Корея у війні проти України

На думку командира Третьої штурмової бригади ЗСУ Андрія Білецького, загрозу Силам оборони становить не стільки жива сила КНДР, скільки військово-промисловий комплекс. Наприклад, обсяг артилерійських боєприпасів, які КНДР поставила Росії, можна порівняти з тим, що всі країни НАТО надали Україні за три роки.

Військовий визнає, що ці боєприпаси неякісні: навіть росіяни відразу розпізнають північнокорейські снаряди через їхню низьку точність. Однак без корейської допомоги у противника був би серйозний дефіцит снарядів. Крім того, балістичні ракети, що атакують Київ, Одесу чи Миколаїв, також походять із Північної Кореї.

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