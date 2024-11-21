Також там підтвердили, що північнокорейські військові воюють у Курській області і вже зазнали перших втрат.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що КНДР передала РФ самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Південнокорейська газета Dong-A Ilbo з посиланням на заяву розвідки пише, що північнокорейські військові у РФ долучились до підрозділів повітряно-десантних військ та морської піхоти і частина з них уже була залучена до боїв у Курській області. У зв'язку з цим, у південнокорейській розвідці припустили, що серед військових КНДР вже є вбиті.

Також у розвідці звернули увагу на тижневий візит міністерки закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі у РФ, де вона зустрічалась з Путіним. Аналітики південнокорейської розвідки висловили думку, що ці переговорили були дуже делікатними і КНДР могла домовитися про отримання "таких технологій, які РФ не мала наміру передавати".

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КНДР на війні проти України

Нещодавно видання Financial Times писало, що Північна Корея відправила Росії 50 самохідних артилерійських установок та 20 модернізованих РСЗВ.

Йдеться про 170-мм САУ М-1989 Koksan, ешелон яких раніше помітили в Красноярську. Також РФ могла отримати від КНДР реактивні системи залпового вогню М-1991.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив до РФ трьох своїх генералів.

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