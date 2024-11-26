У Китаї занепокоєні зростаючими зв'язками Російської Федерації з Північною Кореєю, Пекін відчуває через це дедалі більший дискомфорт.

Як передає The Guardian, про це на семінарі у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень заявив заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Курт Кемпбелл. За його словами, Вашингтон дійшов до такої думки, хоча й Китай прямо не критикував Москву:

"Тема, яка стає все більш незручною для китайських співрозмовників, - це взаємодія КНДР з Росією. У деяких дискусіях складається враження, що ми інформуємо їх про речі, про які вони не знали. Вони стурбовані тим, що російське заохочення може спонукати КНДР до дій, які не відповідатимуть інтересам Китаю".

Також Пекін може побоюватися, що ця "військова змова" допоможе Вашингтону сформувати в Східній Азії мережу альянсів з Південною Кореєю і Японією, вважають у міністерстві закордонних справ Японії.

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Реакція Китаю на відправку військ КНДР на війну

Нагадаємо, в Пекіні заявляли, що їм нічого не відомо про перекидання військ КНДР на територію Російської Федерації.

Пекін виступає за дипломатичне врегулювання війни в Україні, однак Сполучені Штати Америки систематично дорікали йому за підтримкку спроможності Росії воювати.

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