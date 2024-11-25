Росія обмінюється військовим потенціалом і технологіями не лише з Китаєм.

Росія, імовірно, передасть Китаю технології підводних човнів, що підірвуть домінування Сполучених Штатів Америки "під водою".

Таку заяву зробив головнокомандувач ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні, адмірал Семюел Папаро, виступаючи на Форумі безпеки в Галіфаксі. Там він висловив занепокоєння щодо військового партнерства двох країн, пише Business Insider.

"Я очікую, що Росія надасть КНР технологію підводних човнів, яка може покласти край американському підводному пануванню", – заявив Папаро.

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Видання акцентує, що панування підводних човнів є одним із ключових питань для США. Особливо це стосується Індо-Тихоокеанського регіону.

Останніми місяцями Китай стає все більш напористим у цьому регіоні. Сили Пекіна неодноразово порушували повітряний простір і води Тайваню – ключового партнера США. Також КНР проводила морські операції в "сірій зоні" проти Філіппін – союзника, якого США зобов'язані захищати відповідно до договору.

Зараз ВМС США мають один з найбільших у світі флотів підводних човнів. Проте у Китаю найбільші морські бойові сили на планеті.

Крім того, Папаро акцентував, що Китай "допоміг відновити російську військову машину, постачаючи 90% напівпровідників і 70% верстатів, які відновили цю військову машину".

Він описав двосторонні військові обміни між Пекіном та Москвою як "певний трансакційний симбіоз", в якому кожна країна задовольняє потреби іншої. На думку адмірала, США мають переосмислити свою стратегію з огляду на ці обміни.

За словами Папаро, одним із способів, яким США вже реагують на таку співпрацю, є обмін розвідданими в режимі реального часу з Японією і Південною Кореєю в їхніх мережах управління і оборони від балістичних ракет.

Примітно, що адмірал наголосив – Росія обмінюється військовим потенціалом і технологіями не лише з Китаєм. Подібна співпраця ведеться також із Північною Кореєю та Іраном.

Підводні човни: це варто знати

Військовий оглядач Девід Акс писав, що підводні човни в таких країнах, як США, Велика Британія та Австралія, перебувають у критичному стані, і це викликає тривогу. За його словами, найгірша ситуація саме в Австралії. Зазначається, що саме підводні човни можуть стати головною складовою "лінії оборони" між Китаєм і Тайванем, якщо КНР здійснить напад на острівну державу.

Раніше WSJ писало, що Китай втратив свій найновіший підводний човен. Відомо, що інцидент, який китайська влада намагалася ретельно приховати і який раніше не розголошувався, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня 2024 року.

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