У Пекіні запевняють, що виступають за деескалацію.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що нічого не знають про перекидання військ Північної Кореї на територію Російської Федерації

Прес-секретаря МЗС Лінь Цзяна на пресконференції запитали, чи може Пекін підтвердити відправлення військовослужбовців КНДР до Росії. Також журналісти попросили озвучити позицію Китаю з приводу того, що Пхеньян такими діями переводить "і без того тривалу" війну на нову стадію:

"Що стосується першого питання, то Китай не в курсі ситуації. Що стосується другого питання, то позиція Китаю щодо української кризи послідовна і зрозуміла, і ми сподіваємося, що всі сторони домагатимуться деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного врегулювання".

Війська КНДР в Україні

Нагадаємо, раніше Київ заявляв, що офіцери армії Північної Кореї вже тренують російських загарбників на окупованих територіях України. У розвідці заявили, що перші північнокорейські солдати можуть з'явитися в Курській області.

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Перекидання сил КНДР до Росії підтвердили в Південній Кореї, Сполучених Штатах Америці та Північноатлантичному Альянсі. За даними ЗМІ, в Сеулі тепер розглядають можливість відправки своєї зброї Україні.

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