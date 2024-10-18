Військових з Північної Кореї готують до війни в Україні на полігонах Далекого Сходу РФ.

Військових з Північної Кореї (КНДР) готують до війни в Україні на чотирьох полігонах Російської Федерації. Про це УНІАН повідомило джерело в українській розвідці.

За словами нашого співрозмовника, навчання північнокорейських солдатів відбуваються на полігонах у містах Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ та Владивосток.

Про яку кількість цих військових наразі йде мова, джерело не сказало.

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Північна Корея готується включитися у війну проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня джерела в розвідці заявляли, що на Далекому Сході РФ триває підготовка понад 10 тисяч північнокорейських військових. Зокрема, солдатів із КНДР готують до перекидання на прикордонні території. Крім того, їх планують використовувати для ротації російських військ.

Згодом очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що офіцери з Північної Кореї вже тренують солдатів російської загарбницької армії на окупованій території України. "У нас є інформація від нашої розвідки, що, дійсно, це є велика проблема. По-перше, офіцери з Північної Кореї вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і вони тренують російських солдатів. Не знаю, яка кількість офіцерів. Але, є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки Росія не встигає з мобілізацією, забагато втрачає на полі бою", - сказав Зеленський.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін знає, що у російському суспільстві настрої проти мобілізації.

Крім того, розвідка Південної Кореї з'ясувала, що Північна Корея направить на війну в Україні 12 тисяч військових, зокрема підрозділи спецназу.

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