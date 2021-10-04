Уряд Південної Кореї висловив надію на відновлення міжкорейського діалогу.

Південна і Північна Кореї в понеділок, 4 жовтня, повністю відновили свої прямі лінії зв'язку приблизно через два місяці після їх переривання через протест Пхеньяна проти щорічних спільних військових навчань Півдня і США.

Цей крок вселяє надію на відновлення міжкорейського діалогу, передає південнокорейське Yonhap News Agency.

За словами місцевої влади, обидві сторони підтримували контакт за допомогою гарячої лінії для військових і окремого каналу зв'язку. Кількома годинами раніше державні ЗМІ Північної Кореї оголосили, що лінії запрацюють в нормальному режимі з 9 ранку за місцевим часом.

Уряд Південної Кореї висловив надію на відновлення міжкорейського діалогу.

"Завдяки такому стабільному управлінню лініями зв'язку і швидкому відновленню діалогу уряд сподівається почати і просувати предметні обговорення щодо поліпшення міжкорейських відносин і зміцнення миру на Корейському півострові, поряд з виконанням угод між двома країнами", - йдеться в заяві південнокорейського Міністерства об'єднання.

Минулого тижня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив на засіданні парламенту, що відновить транскордонні комунікації з початку жовтня. За його словами, це робиться, щоб "реалізувати очікування і бажання всього народу, який хоче відновлення відносин між Північчю й Півднем якомога швидше та встановлення міцного миру на Корейському півострові". Водночас Кім Чен Ин підкреслив, що налагодження діалогу повністю залежить від Південної Кореї.

Читайте такожАвтор скандальних карикатур на пророка Мухаммеда загинув в аварії (фото)Раніше, в червні минулого року КНДР підірвала офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон і в односторонньому порядку перекрила всі міжкорейські комунікаційні лінії через антипхен'янівські листівки, розіслані Півднем.

Гарячі лінії відновили роботу наприкінці липня, але від серпня Північ знову відмовилася відповідати на дзвінки Сеула двічі на день на знак протесту проти плану Південної Кореї та США провести свої спільні військові навчання: КНДР засуджує щорічні військові навчання союзників як репетицію вторгнення.

У нещодавньому виступі в ООН президент Республіки Корея (Південної Кореї) Мун Чже Ін знову запропонував оголосити про офіційне закінчення Корейської війни 1950-53 років. Північна Корея назвала цю пропозицію "чудовою ідеєю", заявивши, однак, що готова обговорювати поліпшення міжкорейських відносин лише тоді, коли Сеул відмовиться від подвійних стандартів щодо своїх "оборонних" випробувань зброї та "ворожої" політики щодо режиму КНДР.

Південнокорейський міністр у справах об'єднання двох Корей Лі Ін Йон заявив журналістам у Берліні в неділю, що Південна Корея наполягатиме на проведенні переговорів на високому рівні з Північною Кореєю до кінця цього року. Він відвідав три європейські країни, зокрема й Німеччину, щоб заручитися підтримкою зусиль Сеула щодо поліпшення відносин з Пхеньяном.

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Автор: Катерина Комолова