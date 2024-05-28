Запуск викликав закиди з боку сусідів КНДР, оскільки ООН забороняє Північній Кореї проводити будь-які подібні запуски.

Ракета, запущена Північною Кореєю для розгортання другого супутника-шпигуна країни, вибухнула невдовзі після запуску в понеділок, що стало невдачею для надій лідера Кім Чен Ина розмістити супутники для спостереження за США і Південною Кореєю.

Як пише The Washington Times, невдалий запуск у понеділок стався за кілька годин після того, як лідери Південної Кореї, Китаю і Японії зустрілися в Сеулі на своїй першій тристоронній зустрічі за більш ніж чотири роки. Для Північної Кореї вкрай незвично робити провокаційні дії, коли Китай, її головний союзник і економічний трубопровід, бере участь у дипломатії високого рівня в регіоні.

Запуск викликав закиди з боку сусідів Півночі, оскільки ООН забороняє Північній Кореї проводити будь-які подібні запуски, розглядаючи їх як прикриття для випробувань ракетних технологій великої дальності.

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Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що вона запустила шпигунський супутник на борту нової ракети у своєму головному північно-західному космічному центрі. Однак ЦТАК повідомило, що ракета вибухнула під час польоту першого ступеня незабаром після старту через ймовірну несправність двигуна.

ЦТАК процитувало неназваного заступника директора Національного управління аерокосмічних технологій, який заявив, що попередня експертиза засвідчила, що вибух був пов'язаний із надійністю роботи нещодавно розробленого рідкокиснево-нафтового двигуна. За його словами, інші можливі причини будуть розслідувані, повідомляє ЦТАК.

Уряд Японії на короткий час випустив попередження про ракетний удар для південної префектури Окінава, закликаючи жителів ховатися всередині будівель та в інших більш безпечних місцях. Попередження було знято пізніше, оскільки регіону більше не загрожувала небезпека, заявив головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі.

Раніше в понеділок Північна Корея повідомила берегову охорону Японії про свої плани запустити "супутникову ракету", попередивши про необхідність проявляти обережність у водах між Корейським півостровом і Китаєм і на схід від головного філіппінського острова Лусон під час стартового вікна з острова.

Північна Корея твердо заявляла, що має право запускати супутники і випробовувати ракети.

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара назвав запуск КНДР "серйозним викликом усьому світу". Міністерство об'єднання Південної Кореї назвало запуск супутника Північною Кореєю "провокацією, яка серйозно загрожує нашій і регіональній безпеці".

Під час тристоронньої зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою і прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном раніше в понеділок президент Південної Кореї Юн Сок Йоль закликав до рішучих міжнародних дій, якщо Північна Корея продовжить реалізацію свого плану запуску.

Кісіда, зі свого боку, закликав Північну Корею відмовитися від свого плану запуску, але Лі не згадав план запуску, оскільки він висловив загальні коментарі про сприяння миру і стабільності на Корейському півострові за допомогою політичної резолюції.

Деякі спостерігачі кажуть, що запуск супутника Північною Кореєю в перший день її восьмиденного вікна міг бути спрямований на те, щоб охолодити атмосферу зустрічі Сеул-Пекін-Токіо і висловити її невдоволення Китаєм. Кім Чен Ин підтримує ідею "нової холодної війни" і прагне зміцнити зв'язки з Пекіном і Москвою, щоб створити єдиний фронт проти Вашингтона, тож дипломатія Китаю з Сеулом і Токіо могла б стати тривожною подією для Пхеньяна.

Ракетна програм КНДР

Основна увага Кіма останніми місяцями була зосереджена на Росії, оскільки Пхеньян і Москва, що перебувають у конфронтації з Вашингтоном, розширюють свою військову співпрацю. Китай, який набагато чутливіший до своєї міжнародної репутації, приєднався до Росії в блокуванні очолюваних США зусиль Ради Безпеки ООН щодо посилення санкцій стосовно Півночі, але був менш сміливим і відкритим у підтримці зусиль Кіма щодо "нової холодної війни".

Міністерство закордонних справ Північної Кореї в понеділок різко розкритикувало спільну заяву Лі, Юна і Кішиди, назвавши їх "безглуздим втручанням у внутрішні справи". Міністерство висловило незгоду з частинами спільної заяви, в якій йшлося про те, що лідери трьох країн ще раз наголосили на своїх наявних позиціях щодо питання денуклеаризації Корейського півострова.

Невдалий запуск супутника став ударом по плану Кіма запустити ще три військових супутника-шпигуна в 2024 році на додаток до першого в його країні військового розвідувального супутника, який був виведений на орбіту в листопаді минулого року.

Листопадовий запуск відбувся після двох невдалих стартів.

Під час першої спроби північнокорейська ракета із супутником впала в океан незабаром після старту. Після другої спроби Північна Корея заявила, що під час польоту третього ступеня сталася помилка в системі аварійного підриву.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив у понеділок, що виявив траєкторію запуску, імовірно супутника-шпигуна, запущеного з головного космічного центру Північної Кореї о 22:44 за корейським часом. Через чотири хвилини у воді було помічено безліч уламків.

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