Раніше у Південній Кореї заявили, що КНДР його втратила.

Північна Корея продовжує успішно керувати своїм супутником-шпигуном "Малліген-1". Про це з посиланням на нідерландського космічного експерта повідомляє Reuters.

В понеділок міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік припустив, що "Малліген-1" вийшов з ладу. Але експерт зі супутників Делфтського технічного університету в Нідерландах Марко Лангбрук це заперечив.

"Тепер ми точно можемо сказати, що супутник живий", - написав він у своєму блозі.

За його словами, з 19 по 24 лютого супутник проводив маневри, щоб підняти найнижчу точку своєї орбіти з 488 до 497 км. "Цей маневр доводить, що Malligyong-1 не мертвий і що Північна Корея контролює супутник", – каже Лангбрук.

За його словами, маневр з підвищення орбіти став несподіванкою, оскільки попередні північнокорейські супутники ніколи не маневрували.

Супутник-шпигун "Малліген-1" – що відомо

Апарат "Малліген-1" став першим північнокорейським розвідувальним супутником. Його запустили 21 листопада 2023 року за допомогою ракети-носія "Чхолліма-1" з космодрому Сохе. Супутник призначений для отримання зображень земної поверхні в оптичному діапазоні. Він виконаний у вигляді шестикутної призми з чотирма панелями сонячних батарей, здатними розкриватися.

Раніше КНДР стверджувала, що "Малліген-1" зміг зробити фотографії основних військових об'єктів США та Південної Кореї, хоча не надала при цьому ніяких доказів.

У 2023 році КНДР здійснила також два невдалих запуски шпигунських супутників. Першу спробу зробили 31 травня: ракета зазнала невдачі через кілька хвилин після старту. Ще одну спробу Пхеньян здійснив наприкінці серпня. Тоді проблеми виникли на третьому ступені ракети-носія.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що КНДР прискорює темпи поставок секретної зброї до Росії.

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