Крім того, диктатор особисто перевірив ефективність зброї, яку представили його генерали.

Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав своїй армії модернізувати артилерію під час того, як він позував зі снайперськими гвинтівками та випробовував вантажівку, що призначена для нової реактивної системи залпового вогню. За словами експертів, такий візит диктатора на заводи з виробництва боєприпасів може бути пов'язаний із зусиллями щодо розробки нових снарядів для постачання "російської військової машини проти України", пише The Telegraph.

За інформацією Центрального телеграфного агентства Північної Кореї, Кім закликав розширити "науково-технічні можливості для посилення артилерійської потужності" військ країни, оглядаючи виробничі лінії на головних оборонних промислових комплексах.

Також лідер КНДР був зображений на фото під час того, як він цілиться зі снайперської гвинтівки на полігоні, в той час, як генерали аплодували йому на задньому плані.

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Крім того, його помітили й за кермом військової машини, яка перевозила 240-мм реактивну систему залпового вогню, а саме "технічно оновлену версію", яка перед цим проводила випробувальні пуски снарядів.

"Для того, щоб масово виробляти реактивні системи залпового вогню нашого типу з високою ефективністю і надійністю, важливо постійно підвищувати рівень модернізації виробничих процесів", - процитувало Кіма південнокорейське агентство Yonhap.

Своєю чергою військовий аналітик Інституту політичних досліджень "Асан" Ян Ук зауважив для NK News, що розголос такого візиту міг бути спрямований для залучення іноземних покупців з таких країн, як Росія, Іран або Сирія. Також він додав, що Москва може бути зацікавлена у 240-мм ракетах через їхню сумісність з наявним озброєнням.

У Міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що Пхеньян відправив до РФ приблизно 6700 контейнерів зі зброєю з того часу, як лідери двох країн пообіцяли покращити зв'язки під час саміту у вересні 2023 року. У відомстві додали, що цієї кількості контейнерів достатньо для того, аби зберігати близько 3 млн артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Водночас Національна розвідувальна служба (НРС) Південної Кореї повідомила, що займається розслідуванням щодо інформації стосовно того, що північнокорейські 122-мм артилерійські снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках, постачалися до РФ для ведення війни в Україні.

Співпраця РФ та КНДР

Як писав УНІАН, Північна Корея вже у 2024 році може поставити Росії нові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), аби країна-агресор використовувала їх на війні в Україні.

"Оновлена реактивна система залпового вогню з високою мобільністю і концентрацією вогню має автоматичну комбіновану систему управління вогнем і буде розгорнута в підрозділах Корейської народної армії в якості заміни обладнання з 2024 по 2026 роки", - розповіло південнокорейське агентство Yonhap News.

Своєю чергою журналісти BBC заявили, що Росія вже випустила по Україні десятки північнокорейських ракет. За інформацією видання, від них в Україні вже загинули щонайменше 24 людини, а понад 70 отримали поранення.

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