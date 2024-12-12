В ГУР зазначають, що між Хмеймімом та російськими аеродромами щодня курсує по 4-5 військово-транспортних літаків.

Російські військові, яких мають евакуювати з Сирії, на базах пиячать та мародерять в очікуванні свого рейсу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що залишки військового контингенту РФ з найвіддаленіших регіонів Сирії стягуються до морської та авіаційної баз у Тартусі і Хмеймімі.

"Ті росіяни, хто дістався до місць евакуації, як правило пиячать та мародерять в очікуванні свого рейсу", - сказано в повідомленні.

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В ГУР зазначають, що між Хмеймімом та російськими аеродромами щодня курсує по 4-5 військово-транспортних літаків. При цьому для вивозу озброєння та військової техніки з Сирії до бази в Тартусі продовжують перехід кораблі держави-агресора "Іван Грєн" та "Алєксандр Остраковскій" - зараз вони у Норвезькому морі, за кілька днів запланований їхній прохід Ла-Маншем.

"До сирійського порту рухається також російський суховантаж "Sparta", який вийшов з міста балтійск. Судно "Sparta II", яке вийшло із Санкт-Пєтєрбурґа, також планують залучати до вивозу військової техніки з арабської республіки", - сказано в повідомленні.

Також в ГУР повідомили, що командувач російським контингентом генерал-полковник Олександр Чайко наказав ремонтувати вивезену із Сирії військову техніку.

Ситуація в Сирії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, повалення режиму Башара Асада у Сирії завдало кремлівському правителю Путіну однієї з найбільших геополітичних невдач за час перебування при владі.

Як писала The New York Times, наступ опозиційних сил перетворив Росію з "творця царів" на спостерігача. Аналітики вважають, що поразка Москви у Сирії стала можливою через те, що її окупаційні війська загрузли у війні проти Україні.

Видання Business Insider писало, що падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада поставило під сумнів військову присутність РФ в Сирії. Крім того, це загрожує здатності Росії поширювати свою владу на Близькому Сході та за його межами.

Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук зазначав, що база у сирійському Тартусі потрібна РФ, щоб розміщувати там, зокрема ракетоносії, та тримати у напрузі весь регіон під час режиму диктатора Башара Асада, який було повалено. За словами ніхто не гарантував, що в будь-який момент агресор не завдасть ударів по об’єктах в Сирії або в Африці.

Він повідомляв, що РФ тримала на Тартусі, зокрема, підводні човни, два з яких - зі складу Чорноморського флоту РФ. Йдеться про субмарини "Варшав’янка". Також Москва тримала у Тартусі великі десантні кораблі, а в акваторію Середземного моря часто виводились ракетоносії, щоб тримати у напрузі регіон.

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