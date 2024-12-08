Однією з причин поразки став повномасштабний напад на Україну.

Повалення режиму Башара Асада у Сирії завдало кремлівському правителю Путіну однієї з найбільших геополітичних невдач за час перебування при владі.

Як пише The New York Times, наступ опозиційних сил перетворив Росію з "творця царів" на спостерігача. Аналітики вважають, що поразка Москви у Сирії стала можливою через те, що її окупаційні війська загрузли у війні проти Україні.

На їхню думку, наразі головним залишається питання, чи зможе Москва укласти з новим урядом Сирії угоду, яка дозволить зберегти її військово-морську базу в Тартусі та авіабазу Хмеймім. Московський аналітик Антон Мардасов не впевнений в цьому, оскільки РФ використовувала ці об'єкти для авіаційних ударів по опозиційним силам.

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Директор програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Юджин Румер назвав перемогу повстанців "частиною ціни", яку Кремль платить за війну в Україні:

"Сирія є їхнім єдиним справжнім плацдармом на Близькому Сході та в Середземномор’ї... Яка користь Росії як партнера, якщо вона не може врятувати свого найстарішого клієнта на Близькому Сході від банди збройних формувань? Крім операційної невдачі, це також дипломатичний і репутаційний удар".

Один з американських чиновників сказав журналістам, що РФ вивела з Сирії багато своїх військових літаків, щоб задіяти їх у війні проти України. А російські кораблі з Чорного моря не змогли б пройти транзитом у Середземне, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Туреччина закрила протоки.

За словами Мардасова, Сирія стала "курортом" для російських військ та місцем вигнання для нікудишних генералів. Крім того, після заколоту Євгена Пригожина бійці приватної військової компанії "Вагнер" завершили свої операції в цій країні.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден заявив, що ця подія є фундаментальним актом справедливості для народу Сирії, але не варто забувати про певні ризики.

А новообраний американський лідер Дональд Трамп сказав, що Росія та Путін більше не були зацікавлені в захисті Асада, оскільки їхнім приорітетом стала війна проти України.

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