Базуючись в Сирії, Кремль у такий спосіб мав військовий важіль на геополітичну ситуацію.

База у сирійському Тартусі потрібна РФ, щоб розміщувати там, зокрема ракетоносії, та тримати у напрузі весь регіон під час режиму диктатора Башара Асада, який нещодавно було повалено. За словами речника Військово-морських сил ЗС України Дмитра Плетенчука, ніхто не гарантував, що в будь-який момент агресор не завдасть ударів по об’єктах в Сирії або в Африці.

"РФ тримала на Тартусі різноманітні одиниці. Там є й підводні човни, два з яких - зі складу Чорноморського флоту РФ, на початку повномасштабної війни в Україні вони там були та не змогли повернутися. Це ті самі "Варшав’янки" (тип субмарин - УНІАН), які перебувають в акваторії Чорного моря. Там й щонайменше один фрегат залишався з Чорноморського флоту...", - сказав Плетенчук в етері телемарафону.

Він додав, що Москва тримала у Тартусі також великі десантні кораблі, та в акваторію Середземного моря часто виводились ракетоносії, щоб тримати у напрузі регіон.

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"Тобто, повна номенклатура одиниць, які можуть забезпечувати їхні інтереси в регіоні. І в першу чергу це носії крилатих ракет", - підкреслив речник ВМС.

За його словами, базуючись в Сирії, Кремль у такий спосіб мав військовий важіль на геополітичну ситуацію. Зокрема, ніхто не міг гарантувати, що з цієї акваторії в інтересах Башара Асада росіяни не завдадуть ударів "Калібрами" по певних об’єктах у Сирійській арабській республіці. На думку Плетенчука, аналогічно не було жодних гарантій того, що війська РФ не обстріляють об’єкти в Африці, де теж мають "більш-менш лояльні до себе уряди".

"В даній ситуації флот - інструмент досягнення геополітичних цілей для Російської Федерації. Це, до речі, важливе нагадування про те, що Світовий океан взагалі дає можливість реалізувати багато проєктів - як торгівельних, так й військових. Так, РФ використовувала територію Середземномор’я в своїх інтересах, досягнення свої геополітичних цілей. Там постійно перебувало угруповання кораблів. Для них це було простіше тому, що вся логістика йшла з Чорного моря через Турецькі протоки", - наголосив Плетенчук.

Він нагадав, що потім російським військовим караванам доводилося робити великий гак, щоб потрапити в Сирію, але ця "точка на мапі" Тартусу з’явилася доволі давно - ще за радянських часів.

"Тобто цю базу відкривав, ще Асад-старший (батько Башара Асада – УНІАН). Десятки років РФ мала можливість там базувати свої кораблі. Звісно, їй це дозволяло оперувати в цій зоні, в Африці… Це була як база забезпечення, база підскоку (транзитна "точка" - УНІАН). Це дозволяло здійснювати різноманітні заходи в глобальних інтересах РФ. В результаті в Сирії розпочалася війна тому, що де Росія - там всюди війна", - акцентував Плетенчук.

За його словами, першочергово війна в Сирії мала на меті зберегти російські економічні інтереси. Зокрема, Москва бачила для себе проблему в тому, що через Сирію проєктувалися різноманітні трубопроводи в Європу, які могли створити проблеми для економіки РФ.

Військово-морські бази РФ в Сирії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на військово-морській базі РФ в Тартусі (Сирія) базуються бойові кораблі окупантів із загальним залпом 40 "Калібрів". Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко вважає, що такий ударний потенціал в регіоні виглядає дуже скромно, та є, скоріш, "демонстрацією прапору".

Водночас капітан першого ранку у відставці Володимир Заблоцький заявив, що російські окупанти не зможуть зберегти контроль над своїми військовими базамив Сирії. За його словами, у Тартусі ще з часів СРСР росіяни тримають пункт матеріально-технічного забезпечення.

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