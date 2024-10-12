За словами Подоляка, це виразно чітка модель того, як можна примусити Росію до чесного переговорного процесу.

Оскільки Російська Федерація не готова до реальних переговорів на основі міжнародного права, її потрібно змусити це зробити. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

"Наша модель включає в себе чотири речі. По-перше, це політичний примус, який має дати зрозуміти, що кожна країна має право бути в тому альянсі, в якому вона хоче. По-друге, необхідний військовий примус. Наприклад, шляхом перенесення війни на територію Російської Федерації. По-третє, необхідний економічний примус, щоб послабити російські економічні ринки. І, по-четверте, дипломатичний примус", - розповів він.

За його словами, це виразно чітка модель того, як можна примусити Росію до чесного переговорного процесу.

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"План перемоги - це конкретний засіб для досягнення цієї мети, чітко сформульований, математично обґрунтований і з чітким викладом того, що можна зробити. Це не теорія, а практика, заснована на аналізі того, що ми робимо в Курській області, або того, що ми робимо з дальніми ударами", - заявив радник.

Подоляк стверджує, що плані є чітка математична складова. Він пояснив:

"Але ми не можемо говорити про деталі публічно. У плані є логіка, і наші представники пояснюють, як, наприклад, читати в ньому таблиці. Чому немає сенсу сідати за стіл переговорів із Російською Федерацією навіть сьогодні і чому немає місця для компромісу. Про користь Курської наступальної операції та авіаударів у глибині російської території. Наскільки важливо перенести війну на територію Росії і як це вплине на суспільні настрої в країні".

Політик вказує на те, що виснаження Російської Федерації вже очевидне.

"Чому Північна Корея та Іран повинні постачати ракети в Росію? Кремль витрачає 140 мільярдів доларів на війну цього року і вкладає величезні кошти у військову промисловість. Але дефіцит зростає, особливо в боєприпасах, снарядах і ракетах... Ось чому так важливі наші повітряні удари по російській території. По-перше, знищуються виробництва, склади і логістика, що позначається на ресурсах і ще більше поглиблює виснаження. Це військова складова, але є ще й соціальна", - сказав радник.

За його словами, "коли ти наступаєш масштабно, не тільки в Курську та інших прикордонних районах, а й у глибині Росії, у Саратові, Орлі, Ленінграді та Підмосков'ї, настрій суспільства зовсім інший". Він додав:

"Люди розуміють, що війна йде і в Росії... Це небезпечно для Кремля, тому що може призвести до зміни настрою і протестів".

Подоляк пояснив, наскільки важливим у контексті плану перемоги є дозвіл використовувати західну зброю дальнього радіусу дії по російській території.

"Розумієте, ці системи озброєнь прискорили б перебіг війни в десять разів. Їх можна було б використовувати для знищення важливих військових об'єктів за тисячу кілометрів від лінії фронту. Транспортування вантажів було б значно сповільнене і навіть заблоковане, що дало б змогу звести до мінімуму і зупинити інтенсивність російських атак. Це, своєю чергою, позначиться на настроях у суспільстві", - зазначив радник.

Можливість переговорів із РФ

Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії від партнерів. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодних дискусій про перемир'я немає.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Зеленський розповів, що дізнався про такі "дискусії" зі ЗМІ.

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