Оскільки Російська Федерація не готова до реальних переговорів на основі міжнародного права, її потрібно змусити це зробити. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.
"Наша модель включає в себе чотири речі. По-перше, це політичний примус, який має дати зрозуміти, що кожна країна має право бути в тому альянсі, в якому вона хоче. По-друге, необхідний військовий примус. Наприклад, шляхом перенесення війни на територію Російської Федерації. По-третє, необхідний економічний примус, щоб послабити російські економічні ринки. І, по-четверте, дипломатичний примус", - розповів він.
За його словами, це виразно чітка модель того, як можна примусити Росію до чесного переговорного процесу.
"План перемоги - це конкретний засіб для досягнення цієї мети, чітко сформульований, математично обґрунтований і з чітким викладом того, що можна зробити. Це не теорія, а практика, заснована на аналізі того, що ми робимо в Курській області, або того, що ми робимо з дальніми ударами", - заявив радник.
Подоляк стверджує, що плані є чітка математична складова. Він пояснив:
"Але ми не можемо говорити про деталі публічно. У плані є логіка, і наші представники пояснюють, як, наприклад, читати в ньому таблиці. Чому немає сенсу сідати за стіл переговорів із Російською Федерацією навіть сьогодні і чому немає місця для компромісу. Про користь Курської наступальної операції та авіаударів у глибині російської території. Наскільки важливо перенести війну на територію Росії і як це вплине на суспільні настрої в країні".
Політик вказує на те, що виснаження Російської Федерації вже очевидне.
"Чому Північна Корея та Іран повинні постачати ракети в Росію? Кремль витрачає 140 мільярдів доларів на війну цього року і вкладає величезні кошти у військову промисловість. Але дефіцит зростає, особливо в боєприпасах, снарядах і ракетах... Ось чому так важливі наші повітряні удари по російській території. По-перше, знищуються виробництва, склади і логістика, що позначається на ресурсах і ще більше поглиблює виснаження. Це військова складова, але є ще й соціальна", - сказав радник.
За його словами, "коли ти наступаєш масштабно, не тільки в Курську та інших прикордонних районах, а й у глибині Росії, у Саратові, Орлі, Ленінграді та Підмосков'ї, настрій суспільства зовсім інший". Він додав:
"Люди розуміють, що війна йде і в Росії... Це небезпечно для Кремля, тому що може призвести до зміни настрою і протестів".
Подоляк пояснив, наскільки важливим у контексті плану перемоги є дозвіл використовувати західну зброю дальнього радіусу дії по російській території.
"Розумієте, ці системи озброєнь прискорили б перебіг війни в десять разів. Їх можна було б використовувати для знищення важливих військових об'єктів за тисячу кілометрів від лінії фронту. Транспортування вантажів було б значно сповільнене і навіть заблоковане, що дало б змогу звести до мінімуму і зупинити інтенсивність російських атак. Це, своєю чергою, позначиться на настроях у суспільстві", - зазначив радник.
Можливість переговорів із РФ
Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії від партнерів. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодних дискусій про перемир'я немає.
Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Зеленський розповів, що дізнався про такі "дискусії" зі ЗМІ.