За словами Джанет Єллен, українським силам не вистачає боєприпасів для боротьби з вторгненням РФ.

Бездіяльність Конгресу США щодо схвалення нової допомоги Україні є "не чим іншим, як подарунком" президенту Росії Володимиру Путіну, Ірану та іншим супротивникам, оскільки українським силам не вистачає боєприпасів для боротьби з вторгненням РФ. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час зустрічі з міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком у Вашингтоні Єллен знову закликала спікера Палати представників Майка Джонсона швидко ухвалити пакет військової та економічної допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

"Оскільки Палата представників продовжує гальмувати, Росія завойовує позиції, а Україна змушена обмежувати запаси боєприпасів. Палата має діяти та продемонструвати силу підтримки США України перед обличчям агресії Путіна. Бездіяльність Конгресу є не чим іншим, як подарунком Путіну, Ірану та іншим ворогам, які протистоять Америці та її союзникам", - сказала Єллен.

Водночас вона підкреслила, що бюджетна підтримка Києва буде залежати від продовження реформ в Україні на додаток до вже "надійної" прозорості та контролю.

Допомога США Україні - останні новини

Конгрес США може почати збір підписів для розгляду в обхід Джонсона питання надання допомоги Україні. Це станеться, якщо спікер Палати представників не винесене документ на голосування до кінця цього тижня.

Як сказав конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроекту, "альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а кордон залишиться відкритим".

Раніше спікер Джонсон розповів, коли Палата представників візьметься за розгляд допомоги Україні. За його словами, питання надання допомоги Україні будуть розглядати після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

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