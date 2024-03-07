На думку Петера Тіде, "у країні Путіна ти не вільний навіть після смерті".

Ймовірне повалення президента Росії Володимира Путіна не призведе до демократії в РФ. Про це у своїй колонці для Bild пише політичний оглядач Петер Тіде.

Коментуючи смерть та похорон російського опозиціонера Олексія Навального, він зазначив, що його мати не змогла поховати сина так, як хотіла, а дружина та діти не змогли попрощатися з ним біля могили.

"У країні Путіна ти не вільний навіть після смерті. Так, Навальний був останнім у своєму роді. Путін його усунув. Новий лідер опозиції спочатку має зрости, або вийти з ГУЛАГу", - написав аналітик.

Водночас, за його словами, "кремлівському лідерові немає спокою", адже він має побоюватися вбивства за прикладом інших тиранів.

"Військові не зможуть - чи не захочуть - вічно пояснюватись за гори тіл молодих солдатів, які повертаються з України. Тиск матерів і вдів дуже великий. Будь-яка пропаганда - ніщо, порівняно з полями могил. Але навіть повалення Путіна не призведе до демократії. Лише до нової форми тиранії. Тоді є надія на те, що на вулиці знайдеться хтось, готовий очолити групу, щоб через сторіччя прорватися через низку деспотів", - резюмував Тіде.

Вибори президента РФ - останні новини

Вибори президента в Росії пройдуть з 15 по 17 березня. ЦВК Росії затвердила текст виборчого бюлетеня на виборах президента. Туди не додали опозиційного до Путіна політика Бориса Надєждіна.

В Раді нацбезпеки і оборони пояснили, чому українцям на ТОТ краще уникнути участі у "виборах" Путіна. Москва таким чином хоче легалізувати своє повномаштабне вторгненя та зібрати інформацію про українців в окупації.

При цьому, на думку експерта Українського інституту майбутнього Ігоря Попова, світ може не визнати вибори в Росії. На це, за його словами, є кілька причин. На думку аналітика, вибори в РФ уже мають низек порушень, хоча вони ще навіть не почалися.

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