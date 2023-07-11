Втім, в ОП розуміли, що варто очікувати перших кроків.

В Офісі президента знали, що сьогодні за підсумками першого дня саміту НАТО Україна не отримає запрошення в Альянс.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, українське політичне керівництво усвідомлювало, що варто розраховувати на перші кроки НАТО, які й були зроблені.

"Ми усвідомлюємо, що ніхто, окрім України, не готовий відповідати на ці виклики та нести відповідальність. Ми були свідомі, що НАТО зробить тільки перші кроки: довгострокова програма, відмова від ПДЧ і рада політичної інтеграції", - зазначив Подоляк.

Саміт НАТО: що пообіцяли Україні

Саміт НАТО стартував у Вільнюсі сьогодні, 11 липня. Туди прибув президент Зеленський. Втім, візит розпочався із досить різких заяви українського лідера.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Зокрема, наразі без участі України в рамках саміту НАТО обговорюють "умови" для отримання Україною запрошення у майбутньому долучитися до Альянсу без визначених часових рамок.

Згодом із заявами щодо України виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, голови держав і урядів країн-членів НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов.

Водночас Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи у секторі оборони і приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу. Інших умов він не назвав.

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