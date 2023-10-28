Це вже не той веселий Маск, якого багато хто знають по його стрічці X, де він часто ділився жартами.

Підприємець-мільярдер Ілон Маск заробив свої статки та репутацію в гонитві за майбутнім, поліпшеним завдяки технологіям. Недоліком його оптимізму є зацикленість на найгірших сценаріях, яких він твердо вирішив уникнути.

Як йдеться в матеріалі WSJ, на сьогодні Маск виглядає стурбованим через масу проблем, починаючи від циклічних потрясінь в бізнесі та закінчуючи екзистенційними глобальними проблемами. Це вже не той веселий Маск, якого багато хто знають з його стрічки X, де він часто ділився жартами зі своїми понад 160 мільйонами підписників у соціальних мережах.

"Я думаю, що ми як лунатики наближаємося до Третьої світової війни", — заявив Маск у понеділок, 23 жовтня. Коментарі про Третю світову війну повторили стурбованість Маска з приводу конфлікту між Україною та Росією.

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"Ймовірність ядерної війни швидко зростає", - написав він у Твіттері восени минулого року після кількох місяців бойових дій між двома країнами.

Маска хвалили і критикували за його участь у цій війні, в тому числі, коли торік він заявив, що Крим по праву належить Росії, — заява, яку деякі у Вашингтоні вважають проросійською. Він викликав подальші докори після того, як відмовився активувати систему супутникового зв'язку SpaceX Starlink в окупованому Росією Криму для допомоги в запланованій атаці.

Він сказав, що стурбований тим, що активація Starlink ще більше розпалить конфлікт. "Я думаю, що якби в результаті українських атак вдалося потопити російський флот, це було б схоже на міні-Перл-Харбор і призвело б до серйозної ескалації", — цитуються його слова в новій біографії Уолтера Айзексона "Ілон Маск".

Маск повернувся до закликів про мир, заявивши, що політика США ризикує підштовхнути Росію до союзу з Китаєм, в той час як війна між Ізраїлем та Хамасом має потенціал розширення. Він попередив, що багато людей переоцінюють військову силу США за таким сценарієм.

"Ми як професійна спортивна команда, яка так довго і стільки років поспіль вигравала чемпіонат, що забула, як виглядає навіть поразка. І тоді команда-чемпіон програє", - сказав Маск.

Заяви Ілона Маска

22 жовтня 2023 року стало відомо про те, що Ілон Маск запропонував перейменувати "Вікіпедію", додавши в назву матюки.

2 жовтня 2023 року Маск "відзначився" цинічним мемом про Зеленського та допомогу Україні.

Українці почали мстити Ілону Маску після жартів про допомогу.

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