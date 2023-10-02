Схоже, мільярдер вважає цей жарт дуже дотепним та смішним.

Американський мільярдер, власник соціальної мережі X та компанії Tesla Ілон Маск відзначився новою дивною витівкою. Цього разу він опублікував мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні.

У своєму акаунті в X Маск поділився старим мемом із Зеленським, але додав до нього дуже цинічний підпис.

"Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", – написано на картинці.

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Соцмережа Маска займається пропагандою - останні новини

На початку березня BBC опублікувала результати власного журналістського розслідування, яке показало, що Twitter перестав боротися з російською та китайською пропагандою. Зокрема, зняв обмеження з акаунтів Кремля - акаунти Путіна і російського МЗС рекомендуються користувачам без жодних обмежень.

Соцмережа Х Ілона Маска (раніше Twitter) зіграла важливу роль в тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшого числа людей, ніж до початку війни. Як повідомляє The Washington Post, про це свідчать результати дослідження, опублікованого цього тижня Європейською комісією.

Крім Х Маска, поширення роспропаганди також було значним в Instagram, Telegram і Facebook, що належать корпорації Meta.

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