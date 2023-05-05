Російський чиновник заявляв, що посол Польщі має "плавати в Москва-ріці".

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Російської Федерації Сергія Андрєєва у зв’язку із публічними погрозами вбити польського посла від колишнього омбудсмена РФ у справах дітей Павла Астахова

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна, представнику РФ надали ноту протесту щодо заяви про заклики до вбивства посла Кшиштофа Краєвського з боку російського чиновника.

"Польська сторона висловила рішучий протест щодо ситуації, що склалася, і сподівається на негайне порушення кримінальної справи та негайне покарання винного", – додав представник відомства.

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Погрози послу Польщі в Москві Кшиштофу Краєвському

9 травня минулого року на посла Росії у Варшаві було скоєно напад – його облили фарбою під час покладання квітів до могил радянських військових.

Напередодні цьогорічного 9 травня російський екс-омбудсмен Сергій Астахова згадав цей інцидент і розсипався погрозами на адресу польського посла. Він натякнув на вбивство Кшиштофа Краєвського, заявивши, що польський посол мав "плавати в Москва-ріці".

МЗС Польща засудило заяву Павла Астахова та звернулося до Росії з вимогою дотримувати Віденської конвенції та гарантувати безпеку дипломатів. В адміністрації президента Польщі Анджея Дуди, коментуючи заяви російського чиновника, заявили, що сьогодні жити в Росії – "велика загроза не тільки для дипломатів, а й для простих росіян".

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