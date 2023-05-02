Жити в Москві сьогодні небезпечно, каже чиновник.

Керівник управління з міжнародної політики польського президента Польщі Марцін Пшидач відреагував на погрози вбивством на адресу посла Польщі в РФ, що пролунали на пропагандистському телебаченні країни-агресора.

Відповідаючи на запитання про те, чи відчуває польський посол Кшиштоф Краєвський загрозу з боку Росії, в ефірі TVP1 Пшидач заявив: "Сьогодні жити в Москві – це одна велика загроза. Не тільки для дипломатів, а й для простих росіян".

За його словами, Росія настільки "відійшла від цивілізаційних стандартів", що сьогодні тут ніхто не можу почуватися безпечно.

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"Спосіб функціонування режиму, дуже агресивно зростаючий російський націоналізм – усе це створює атмосферу, в якій сьогодні в Москві ніхто не живе особливо безпечно", – каже Пшидач.

Чиновник адміністрації Анджея Дуди також прокоментував напад на російського посла Сергія Андрєєва, який стався торік.

"У випадку з російським послом це вчинили не представники польського уряду чи адміністрації, а звичайні люди. Провадження у цій справі тривають, хоча ми дуже критично ставимося до діяльності посла Андрєєва: по-перше, це представник путінського режиму, по-друге, людина, яка навіть у попередні роки не сприяла конструктивно польсько-російським відносинам", – сказав він.

Скандали з російським і польським послами - що треба знати

Торік на 9 травня, коли країна-агресор святкує День перемоги, посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв був облитий червоною фарбою під час покладання квітів на могили радянських солдатів. Повідомлялося, що його облила фарбою українська журналістка Ірина Земляна, вона стикалася з погрозами з боку росіян.

Напередодні в ефірі програми російського пропагандиста Володимира Соловйова російський екс-омбудсмен Сергій Астахова, пригадуючи минулорічні події, розсипався погрозами на адресу посла Польщі в РФ Кшиштофа Краєвського. Він натякнув на вбивство дипломата, заявивши, що польський посол повинен був "плавати в Москва-ріці".

Міністерство закордонних справ Польщі засудило заяву Павла Астахова та закликало країну-агресора забезпечити безпеку всіх дипломатів відповідно до Віденської конвенції.

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