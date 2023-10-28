ХАМАС витратив роки на будівництво десятків кілометрів тунелів, де накопичив практично все необхідне для тривалої війни.

ХАМАС витратив роки на накопичення вкрай необхідного пального, продовольства та медикаментів, а також боєприпасів і зброї в тунелях, прокладених під сектором Гази.

Як повідомляє The New York Times, попри те, що запаси практично всіх предметів першої необхідності в Газі скорочуються, угруповання ХАМАС в обложеному анклаві вкрай добре забезпечене.

Арабські та західні чиновники заявляють, що твердження Ізраїлю про те, що ХАМАС накопичував запаси припасів, включаючи вкрай необхідні продукти харчування і пальне, мають під собою підставу. За їхніми словами, ХАМАС витратив роки на будівництво десятків кілометрів тунелів, де він накопичив практично все необхідне для затяжної боротьби. Це реальність, з якою Ізраїль незабаром може зіткнутися, якщо здійснить свою загрозу вторгнення в Газу.

Відео дня

Як йдеться в матеріалі, у ХАМАС є сотні тисяч галонів пального для транспортних засобів і ракет. Також у бойовиків є схованки з боєприпасами, вибухівкою та матеріалами, щоб зробити більше. Крім того, є запаси їжі, води та медикаментів. Високопоставлений ліванський чиновник заявив, що ХАМАС, чисельність якого, за оцінками, становить від 35 000 до 40 000, має достатньо запасів, щоб продовжувати бойові дії протягом трьох-чотирьох місяців без поповнення запасів.

Один з чотирьох ізраїльських заручників, звільнених ХАМАСом, розповів, що група збезпечувала полонених ліками, шампунем та засобами жіночої гігієни. Зараз повідомляється, що всього цього в секторі Гази надзвичайно мало, через більш ніж два тижні після того, як Ізраїль за допомогою Єгипту ввів так звану "повну" блокаду після нападу терористичного угруповання 7 жовтня.

Арабські та західні чиновники, на умовах анонімності повідомляють про те, що запаси зберігаються під землею, проте точну інформацію про запаси ХАМАС отримати складно.

Попри те, що через блокаду близько 2 мільйонів жителів Гази змушені задовольнятися тією невеликою кількістю їжі та води, яу вони добувають. Оскільки жителі гази зіткнулися з гуманітарною катастрофою, запаси Хамасу викликають питання про те, яку відповідальність він несе перед цивільним населенням.

Відповідаючи на запитання про ситуацію, підполковник Джонатан Конрікус, офіційний представник ізраїльської армії, сказав репортерам, що в разі, якщо жителі Гази або організація Об'єднаних Націй потребують пального, вони мають отримати його від ХАМАС.

"У ХАМАС є пальне, але у нього інші пріоритети — забезпечення вентиляції і подачі повітря для тунельної системи, для запуску ракет, управління і контролю", — заявив він.

Ні арабські, ні західні офіційні особи не представили настільки детальних оцінок, як стверджують ізраїльтяни. За їхніми словами, оскільки в Газу починає надходити лише невелика частина допомоги, ХАМАС, схоже, не поповнює свої запаси.

"Однак вони дуже обережні у використанні того, що у них є, тому що вони будуть використовувати це протягом тривалого періоду часу", — сказав Самір Гхаттас, єгипетський стратегічний аналітик, який уважно стежить за сектором Гази.

Це, безумовно, стосується й їжі. 85-річна Йохевед Ліфшиц, звільнена заручниця, розповіла, що в полоні вона їла ту саму їжу, яку бойовики Хамасу їдять щодня: лаваш з двома видами сиру та огірком.

Гаттас заявив, що малоймовірно, що ХАМАС захоче надати продовольство або будь-які інші види поставок для допомоги цивільному населенню. "Рух ХАМАС хвилює тільки рух ХАМАС", - сказав він.

За словами ліванського чиновника, ХАМАС навчився виробляти власну зброю в підземних бункерах та захищати її від передових ізраїльських систем спостереження. Таким чином, маршрути контрабанди, якими колись користувався Хамас, через складну мережу тунелів до Єгипту, стали менш актуальними. ХАМАС також збирав гроші за рахунок оподаткування палестинського населення, що проживає в секторі Гази, що зробило зовнішню підтримку менш актуальною, ніж раніше.

Ситуація в Газі

28 жовтня 2023 року повідомлялося про те, що ЦАХАЛ вразив 150 підземних об'єктів ХАМАС, ізраїльські танки залишаються в секторі Гази. В ході нічної наземної операції Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази стався ряд зіткнень з бойовиками ХАМАС.

Ізраїль заявив про перехід до наступного етапу війни в Газі. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що "земля в Газі затремтіла", а війна проти Хамас вступила в нову стадію.

Кількість загиблих палестинців у Газі перевищила 7700 з 7 жовтня. 27 жовтня, було зареєстровано 377 смертей. Більшість убитих склали жінки та неповнолітні.

Вас також можуть зацікавити новини: