Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що "земля в Газі затремтіла", а війна проти ХАМАС.

Ізраїль розширив свою наземну операцію в секторі Гази, направивши танки та піхоту за підтримки масованих ударів з повітря та моря.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, зазначивши при цьому, що "земля в Газі затремтіла", а війна проти ХАМАС вступила в нову стадію, повідомляє AP.

"Ми перейшли до наступного етапу війни. Вчора ввечері в секторі Гази затряслася земля. Ми атакували над землею і під землею... Інструкції силам зрозумілі. Кампанія триватиме до подальшого повідомлення", — заявив міністр оборони.

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Його коментарі сигналізували про поступове наближення до того, що, як очікується, переросте в повномасштабний наземний наступ на півночі Гази.

Бомбардування, яке жителі Гази назвали найінтенсивнішим за всю війну, зруйнувало більшу частину комунікацій в секторі Гази. Це значною мірою відрізало 2,3 мільйона чоловік обложеного анклаву від світу, в той же час дозволяючи ізраїльським військовим контролювати ситуацію на новому етапі бойових дій.

Підземні об'єкти є ключовою метою ізраїльської кампанії з придушення правлячої групи території після її кривавого вторгнення в Ізраїль три тижні тому.

За даними Міністерства охорони здоров'я території, кількість загиблих палестинців в Газі в суботу зросла до понад 7700 осіб з 7 жовтня, при цьому з вечора п'ятниці, 27 жовтня, було зареєстровано 377 смертей. За даними міністерства, більшість убитих склали жінки та неповнолітні.

Ізраїль заявляє, що його удари спрямовані на бойовиків ХАМАС та інфраструктуру, і що бойовики діють серед мирних жителів, піддаючи їх небезпеці.

Понад 1,4 мільйона людей залиишили свої будинки, майже половина з них скупчилися в школах та притулках ООН. Співробітники гуманітарних організацій кажуть, що та невелика частина допомоги, яку Ізраїль дозволив ввезти з Єгипту минулого тижня, являє собою лише малу частину того, що необхідно. Лікарні Гази шукають пальне для роботи аварійних генераторів, що живлять інкубатори та інше рятувальне обладнання.

Агентство ООН з питань палестинських біженців, яке управляє розгалуженою мережею притулків та шкіл для майже половини переміщених жителів Гази, втратило зв'язок з більшістю своїх співробітників.

Посилення повітряної та наземної кампанії також викликало нові побоювання щодо десятків заручників, захоплених 7 жовтня. Сотні родичів заручників зібралися на площі в центрі Тель-Авіва, вимагаючи зустрічі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та міністром оборони.

Члени групи вимагали, щоб Ізраїль забезпечив звільнення всіх заручників, перш ніж розпочати кампанію проти ХАМАС. Протестуючі вдягли сорочки з фото зниклих родичів та словами "викрадені" і написом "поверніть їх".

Представник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що підтверджене число заручників склало 229, після того як четверо з них були звільнені в останні дні за посередництва Катару та Єгипту. Він спростував повідомлення ЗМІ щодо можливої угоди про припинення вогню в обмін на звільнення заручників, заявивши, що ХАМАС займається "цинічною експлуатацією" занепокоєння родичів заручників.

За даними ізраїльського уряду, під час нападу Хамасу 7 жовтня в Ізраїлі загинуло понад 1400 осіб. За даними військових, серед загиблих було не менше 311 солдатів.

За останні три тижні палестинські бойовики випустили тисячі ракет по Ізраїлю.

Загальна кількість смертей у Газі та Ізраїлі значно перевищує сукупну кількість жертв усіх чотирьох попередніх воєн між Ізраїлем та ХАМАС, яка оцінюється приблизно в 4000.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

28 жовтня 2023 року стало відомо про те, що Ізраїль влаштував блекаут в секторі Гази. У секторі Газу немає електрики. Інтернет та мобільний зв'язок були відключені більш ніж на 12 годин.

У наземній операції Ізраїлю в секторі Гази беруть участь 5000 солдатів США. Ізраїльська армія зробила спробу увійти в сектор Гази з кількох районів, включаючи Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахію і на північ від Хана Юніс.

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