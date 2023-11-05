Глава Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто заговорив про "політичний мир" з Росією для завершення війни в Україні.
Він акцентував, що тривалого миру неможливо досягти виключно за рахунок військових дій в інтерв'ю Quotidiano Nazionale. Водночас чиновник вказав, що час для розмови з РФ "ще не настав".
"Очевидно, що тривалий мир не може ґрунтуватися тільки на військових діях. Необхідно політичне "перемир'я". Час ще не настав, але "Spes ultima Dea" (з лат. "Надія - остання богиня" - УНІАН), - вказав Крозетто.
При цьому глава Міноборони Італії запевнив, що тема війни в Україні все ще важлива на політичному рівні. Про неї не забули, попри загострення бойових дій на Близькому Сході між ХАМАС і ЦАХАЛ.
Водночас правда, що увага ЗМІ зараз більше прикута до сектору Гази, вказав чиновник.
Литва різко висловилася про мир з РФ
Раніше глава МЗС Литви відзначився різкою заявою, коментуючи прагнення деяких країн підштовхнути Україну до миру з РФ. Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Москва, навіть якщо отримає шанс налагодити з Україною відносини, використовує цей час для переозброєння. Він зазначив, "помиритися" з Росією, це все одно, що передчасно рити власним дітям окопи для нової війни.