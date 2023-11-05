Глава Міністерства оборони Італії вказав, що увага ЗМІ вже не так прикута до теми війни в Україні, як раніше.

Глава Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто заговорив про "політичний мир" з Росією для завершення війни в Україні.

Він акцентував, що тривалого миру неможливо досягти виключно за рахунок військових дій в інтерв'ю Quotidiano Nazionale. Водночас чиновник вказав, що час для розмови з РФ "ще не настав".

"Очевидно, що тривалий мир не може ґрунтуватися тільки на військових діях. Необхідно політичне "перемир'я". Час ще не настав, але "Spes ultima Dea" (з лат. "Надія - остання богиня" - УНІАН), - вказав Крозетто.

При цьому глава Міноборони Італії запевнив, що тема війни в Україні все ще важлива на політичному рівні. Про неї не забули, попри загострення бойових дій на Близькому Сході між ХАМАС і ЦАХАЛ.

Водночас правда, що увага ЗМІ зараз більше прикута до сектору Гази, вказав чиновник.

Литва різко висловилася про мир з РФ

Раніше глава МЗС Литви відзначився різкою заявою, коментуючи прагнення деяких країн підштовхнути Україну до миру з РФ. Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Москва, навіть якщо отримає шанс налагодити з Україною відносини, використовує цей час для переозброєння. Він зазначив, "помиритися" з Росією, це все одно, що передчасно рити власним дітям окопи для нової війни.

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