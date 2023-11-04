Захід може втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Росією. За його словами, для РФ "мирна угода" означає лише "час для переозброєння".

Міністр вважає, що західні країни небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля і забезпечити майбутнє багатьох континентів.

"Наші діти будуть проклинати нас в окопах, які ми риємо для них", - резюмував Ландсбергіс.

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Переговори з РФ - що відомо

Нагадаємо, раніше телеканал NBC News із посиланням на чинних і колишніх топ чиновників США повідомив, що офіційні особи США і ЄС почали неформально обговорювати з представниками України те, що може призвести до потенційних мирних переговорів із Росією і від чого Україні доведеться відмовитися.

За словами джерел телеканалу, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті і політичної ситуації в Європі і США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських чиновників тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили чиновники.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський запевняє, що на нього ніхто з лідерів країн Європейського Союзу, США чи інших партнерів не тисне, щоб сідати з Російською Федерацією за стіл переговорів і щось їй віддавати. Глава держави підкреслив, що такого не буде.

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