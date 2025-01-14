Поки що жоден із полонених не виявив бажання переїхати до Південної Кореї.

Сеул готовий провести консультації з Україною щодо прийому північнокорейських військових, захоплених ЗСУ, якщо полонені висловлять бажання перебратися до Південної Кореї. Як повідомляє Yonhap, про це сьогодні на брифінгу заявив представник міністерства закордонних справ Лі Чже Ун.

Відповідну заяву представник відомства зробив, коментуючи нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що двох північнокорейських солдатів було захоплено на Курщині, де вони воювали на боці Росії.

Як зазначається, згідно з Конституцією Південної Кореї, вся територія Корейського півострова вважається її юрисдикцією, а жителі півострова - громадянами Південної Кореї.

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"Оскільки Конституція Південної Кореї визнає всіх жителів Корейського півострова громадянами Південної Кореї, уряд готовий обговорювати з Україною питання прийому цих солдатів, якщо вони захочуть перебратися до нас", - зазначив Лі Чже Ун.

Водночас він наголосив, що жоден із двох захоплених солдатів поки не висловив наміру перебратися до Південної Кореї. Він додав, що південнокорейська влада підтримує зв'язок з українською стороною для обговорення пов'язаних із цим питань.

Також ЗМІ пише, що у відео, опублікованому Зеленським, один із полонених ставить питання, чи є українці добрими людьми. Отримавши ствердну відповідь від перекладача, він сказав: "Я хочу тут жити".

Північнокорейські солдати на війні проти України - що відомо

За оцінками південнокорейської розвідки, КНДР відправила близько 11 000 солдатів для участі у російсько-українській війні. З них близько 300 людей загинули, а ще близько 2700 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, перші повідомлення про влучення солдатів КНДР в український полон з'явилися ще у грудні 2024 року. Однак через тяжкі поранення вони померли. Вже 11 січня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони вдалося взяти в полон перших північнокорейських військових та доставити їх у тил.

Пізніше Зеленський сказав, що Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії. При цьому український президент зазначив, що для тих солдатів з КНДР, які не захочуть повертатися, можуть бути деякі інші шляхи. Зокрема, якщо вони виявлять бажання наближати світ через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість.

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